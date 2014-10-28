Türkiye sendikalaşmada OECD ülkeleri içinde sonuncu

Türkiye'de işçilerin sendikalaşma oranı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre yüzde 9.68. Yani 12 milyon 287 bin 238 işçinin sadece 1 miyon 189 bin 481’i sendikalı. Bu oran Türkiye'yi Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyeleri arasında sendikalaşma oranında sondan birinci yapıyor. Çalşıma Bakanlığı Temmuz 2003 istatistikleri 4 milyon 781 bin 958 işçinin 2 milyon 751 bin 670’inin sigortalı olduğunu gösteriyor. Bu demek oluyor ki 2003 yılında sendikalaşma oranı yüzde 57.5 idi.

OECD’ye göre yüzde 4.5

Şebnem Turhan'ın Hürriyet'te yer alan ahberine göre, OECD de üye ülkelerdeki sendikalaşma oranını istatistikleri tutuyor. OECD’deki istatistikler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın verilerine göre farklı. Nedeni ise OECD’nin ülkelerde sendikalı olup toplu sözleşmeden de yararlanan işçilerin oranını alması. Çalışma Bakanlığı ise sadece o sektörde sendikalı olan işçilerin oranını veriyor. Bu yüzden OECD’de Türkiye’nin sendikalaşma oranı sadece yüzde 4.5 çıkıyor. Bu da OECD ülkeleri arasında Türkiye’yi yine sonuncu yapıyor. Ayrıca bu veri bize Türkiye’de sendikalı olan işçilerin bile yarısının toplu sözleşmeden yararlanamadığını gösteriyor.

OECD’ye göre sendikalaşma oranı en yüksek olan ülke Finlandiya. Finlandiya’daki işçilerin yüzde 69’u hem sendikalı hem de toplu sözleşme güvencesine sahip. İsveç’te oran yüzde 67.7, İtalya’da yüzde 35.6, Yunanistan’da yüzde 25.4. Türkiye’ye en yakın ülke ise Güney Kore. Bu ülkede sendikalaşma oranı yüzde 9.9. Onu yüzde 10.8’lik oran ile ABD takip ediyor.

En örgütlü bankacılar

Türkiye’de Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre sendikalaşma oranının en yüksek olduğu sektör banka, finans ve sigorta sektörü. Bu sektörde 293 bin 801 işçi bulunurken bunların 84 bin 189’u sendikalı. Sendikalaşma oranı da yüzde 28.66. Onu 136 bin 252 işçinin 35 bin 498’i sendikalı olan tarım ve ormancılık sektörü izliyor. Bu sektörde sendikalaşma oranı yüzde 26.05.

En kötüsü inşaat

Sendikalaşma oranının en düşük olduğu sektör kayıtdışılık gözönüne alındığında şaşırtıcı değil. İnşaat sektöründe çalışan 1 milyon 655 bin 772 işçinin sadece ve sadece 41 bin 980’i sendikalı. Bu yüzde 2.54’lük bir sendikalaşma oranına işaret ediyor. En kötü diğer sektör ise konaklama ve eğlence işleri. Bu sektörde çalışan 820 bin 95 işçiden 29 bin 757’si sendikalı. Oran ise yüzde 3.63.