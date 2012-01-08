T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' anma yürüyüşü başladı

''Türkiye Şehitleriyle Yürüyor'' anma yürüyüşü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Kızılçubuk köyünden başladı.

08 Ocak 2012 02:00

T24 - Enver Paşa komutasındaki yaklaşık 90 bin askerin Sarıkamış'ta donarak ölmesinin 97'nci yılı dolayısıyla ''Türkiye Şehitleriyle Yürüyor'' anma yürüyüşü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinin Kızılçubuk köyünden başladı.


FOTOGALERİ İÇİN TIKLAYINIZ



7 kilometrelik yürüyüşe, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kars Valisi Ahmet Kara, AKP Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile diğer protokol temsilcileri, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversite öğrencileri ve askeri birlikler katıldı.


Yürüyüş sırasında Türk Kızılayı ekipleri, Sağlık Bakanlığının paletli ambulansları ve UMKE ekipleri de hazır bulunduruldu.


Yürüyüşün yapıldığı sarıçam ormanlarının bulunduğu dağlık alanda kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşıyor, hava sıcaklığı ise eksi 4 derece.


Yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24