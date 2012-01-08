'Türkiye Şehitleriyle Yürüyor' anma yürüyüşü başladı

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7 kilometrelik yürüyüşe, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Kars Valisi Ahmet Kara, AKP Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile diğer protokol temsilcileri, Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda vatandaş, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversite öğrencileri ve askeri birlikler katıldı.Yürüyüş sırasında Türk Kızılayı ekipleri, Sağlık Bakanlığının paletli ambulansları ve UMKE ekipleri de hazır bulunduruldu.Yürüyüşün yapıldığı sarıçam ormanlarının bulunduğu dağlık alanda kar kalınlığı yer yer yarım metreyi aşıyor, hava sıcaklığı ise eksi 4 derece.Yürüyüş, Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde sona erecek.