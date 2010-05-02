Türkiye şehitlerini uğurladı

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Bakan Yıldız telefonla aradı

Eyce'nin cenazsesi memlekti Sivas'ta

Lice'deki tören yarın düzenlenecek

Tunceli'deki terörist saldırıda şehit olan karakol komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Hasan Özüberk'in cenazesi memleketi Kilis'te toprağa verildi.Tekye Camisi'nde kılınan cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin cenazesi camiden meydana götürülürken çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu vatandaşlar büyük bir Türk bayrağı açtı ve terör örgütü aleyhine sloganlar attı. Şehit Özüberk'in cenazesi, törenin ardından askerler tarafından bir süre omuzlarda taşındı ve cenaze aracına konularak şehitliğe götürülüp toprağa verildi.Tunceli'de şehit düşen askerlerden Jandarma Er Adem Şimşek'in (21) cenazesi de, Fethiye'nin Eşen beldesi Alaçat köyünde toprağa verildi.Uzman Çavuş KemalKoçyiğit'in (28) cenazesi Kayseri'de toprağa verildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, cami avlusunda taziyeleri kabul eden şehidin babası Mustafa Koçyiğit'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.Koçyiğit, ''Doğrusunu söylemek gerekirse hiç üzülmüyorum. Şehitlik herkese nasip olmaz. Bir Kemal gider, 40 tanesi gelir. Gerçekten söylüyorum hiç üzülmüyorum'' diye konuştu.Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı törende, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çevik kuvvet ve özel tim polisleri de görev yaptı.Terör örgütü aleyhine sloganlar atarak şehitliğe doğru yürümek isteyen vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.Polis ekipleri, şehitliğe alınmayan vatandaşları engellemekte güçlük çekti. Resmi törenin ardından içeri alınan grup, ''Şehitler ölmez vatan bölünmez'', ''Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın'' sloganları atarak şehidin mezarı başında dua etti.Tunceli'de şehit olan Komando Er Ahmet Eyce'nin cenazesi, Sivas'ta toprağa verildi.Şehit Eyce'nin cenazesi, konvoy eşliğinde Ulu Cami'ye getirildi. Avluya sığmayan çok sayıda vatandaş cenaze namazını cadde ve ara sokaklarda kıldı.Şehit Ahmet Eyce'nin cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.Hakkâri'de mayın patlaması sonucu şehit olan Piyade Er Halil İbrahim Ertaş'ın cenazesi, Manisa'nın Gördes İlçesi Karayakup köyünde toprağa verildi.Tören boyunca vatandaşlar, terör örgütünü lanetleyen sloganlar attı.Diyarbakır'ın Lice ilçesinin kırsal kesiminde güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ahmet Altunoğlu'nun cenazesi memleketi Samsun'a getirildi.Ahmet Altunoğlu'nun cenazesi Askeri Hastane'nin morguna götürülmek üzere hava alanından çıkarılırken vatandaşlar terör örgütü PKK aleyhine sloganlar attı.Şehit Altunoğlu'nun yarın Büyük Cami'de öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından törenle Garnizon Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi.