Türkiye seçime katılım oranında kaçıncı sırada?

Türkiye, gelişmiş demokrasiler içinde seçime katılım oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında gösterildi.

Washington merkezli Pew araştırma firmasının yayımladığı en son verilere göre Türkiye, 2011 yılı genel seçimlerindeki yüzde 84,4 oy kullanma oranıyla OECD ülkeleri arasında ikinci sırada bulunuyor.



Belçika'nın yüzde 87,2 oranında birinci olduğu seçmenlerin oy kullanma oranı sıralamasında, İsveç yüzde 82,6 ile Türkiye'yi izliyor.



Sıralamada seçimlere en az katılımın olduğu OECD ülkesinin İsviçre olduğu kaydedildi.



ABD'nin 34 OECD ülkesi arasında 31'inci sırada yer aldı. ABD'nin 2012 Başkanlık seçimlerinde seçmenlerin sadece yüzde 53,6'sı oy kullanmıştı.