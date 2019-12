-TÜRKİYE SEÇİME HAZIRLANIYOR ANKARA (A.A) - 26.03.2011 - Başbakanlık, milletvekili genel seçimlerinde seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin taleplerinin ivedilikle karşılanacağını, başta mülki amirler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınarak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterileceğini bildirdi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzalı, ''24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'' başlıklı genelge Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede, 24. Dönem milletvekili genel Seçiminin 12 Haziran 2011 Pazar günü yapılmasına ilişkin TBMM kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından hazırlanan seçim takviminin uygulanmaya konulduğu anımsatıldı. Anayasa'nın 79. maddesinde öngörülen ''Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü'' ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için YSK ile il ve ilçe seçim kurullarının çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü iş gücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesinin önem taşıdığı vurgulandı. Seçimin her aşamasında görev alması muhtemel kamu personelinin yıllık izinlerinin planlanmasında seçim tarihinin dikkate alınmasının zorunlu görüldüğüne işaret edilen genelgede, şunlar kaydedildi: ''Bu hususta il ve ilçe seçim kurulları ile koordinasyon içerisinde, kamu personelini de mağdur etmeyecek şekilde gereken tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu itibarla, önümüzdeki seçimin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, seçim kurulu başkanlıklarının personel ve yer tahsisine ilişkin talepleri ivedilikle karşılanacak, ihtiyaç duyulacak her türlü taşıt, bilgisayar, yazıcı, modem, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi araç gereç ve bunları kullanabilecek nitelikli iş gücü desteği sağlanacaktır. Bu kapsamda, başta mülki amirler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ve güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.''