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Türkiye, savaş suçundan yargılanabilir

Olli Rehn, Olgaç'ın esir bir Rum askeri öldürdüğünü söylemesinin doğrulanması halinde Türkiye’nin Lahey'de yargılanabileceğini ifade etti.

24 Mart 2009 02:00

AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, Olgaç'ın esir bir Rum askeri öldürdüğünü söylemesinin doğrulanması halinde Türkiye’nin savaş suçundan yargılanabileceğini ifade etti.

AB Komisyonunun genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, sinema ve tiyatro sanatçısı Atilla Olgaç'ın bir röportajda, "1974 Kıbrıs Barış Harekatında biri esir 10 Rumu öldürdüğünü" söylediğinin doğrulanması halinde "Cenevre Konvansiyonunun ihlal edilmiş" olacağını söyledi.

Rehn, Avrupa Parlamentosunun (AP) Yunan üyesi Georgios Georgiou'nun, "Olgaç'ın sözleri nedeniyle Türkiye'nin Lahey'deki uluslararası savaş suçları mahkemesine gönderilme ihtimalini" sorması üzerine, AB Komisyonunun gelişmeleri takip ettiğini belirterek, "Bu olayla ilgili gerçeklerin bütünüyle ortaya çıkarılması gerekmektedir. Eğer röportajda (bu sözlerin) söylendiği doğrulanırsa Cenevre Konvansiyonu ihlal edilmiş olur" dedi.

'Türkiye soruşturma yapmalı'

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kayıp Kıbrıslı Rumların dosyalarının açıklığa kavuşturulması için Türkiye'yi etkin soruşturma yapmakla yükümlü kıldığını hatırlatan Rehn, Türkiye'nin bu kararın gereğini acilen yerine getirmesini talep etti.

Rehn, AB Komisyonunun çalışmalarına 1,5 milyon avro katkı sağladığı ve Kıbrıs'ta her iki toplumun temsil edildiği Kayıp Şahıslar Komitesinin faaliyetlerini memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Özel bir televizyon kanalındaki programda "1974 Kıbrıs Barış Harekatında biri esir 10 Rumu öldürdüğü" yönündeki sözleri üzerine hakkında soruşturma başlatılan sinema ve tiyatro sanatçısı Olgaç, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadede, "bu sözlerin, üzerinde çalıştığı bir senaryoyla ilgili olduğunu ve programın kesilmesi nedeniyle, sözlerinin senaryonun parçası olduğunu açıklayamadığını" belirtmişti.

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