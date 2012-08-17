Türkiye sağlıkta 44'üncü sırada

Medya kuruluşu Bloomberg, yaşam süresi, hayat kalitesi, sigara ve alkol tüketimi ile spor yapma alışkanlıklarının değerlendirildiği ‘en sağlıklı ülke’ araştırması yaptı.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, dünyanın en sağlıklı ve sağlıksız ülkelerinin seçildiği araştırmada Singapur, İtalya ve Avustralya ilk üçe yerleşti. Türkiye, 145 ülke arasında 44’üncü sırada yer aldı.

Araştırmada 145 ülkede yaşam süresi, hayat kalitesi, sigara ve alkol tüketimi, spor yapma alışkanlıkları ve yaralanma oranlarıyla, obezite, HIV yoğunluğu, beslenme alışkanlıkları ve hava kirliliği gibi unsurlar değerlendirildi.

Böylelikle dünyanın sağlık haritasını yapan uzmanlar, ilk üç sırayı 89.45 puanla Singapur, 89 puanla İtalya ve 88 puanla Avustralya’nın aldığını açıkladı. Listenin son üç basamağında ise sırasıyla 0.92 puanla Demokratik Kongo Cumhuriyeti, 0.37 puana sahip Lesotho ve 0.26 puanla Svaziland bulunuyor. Türkiye ise ortalama 58.83 puanla Tunus, Arjantin, Çin ve Malezya gibi ülkeleri geride bırakarak 44’üncü sıraya yerleşti. Listede Türkiye’nin önünde Kuveyt, Arnavutluk, Birleşik Arap Emirlikleri ve Portekiz gibi ülkeler yer alıyor. Araştırmada Doğu Avrupa ülkeleriyle de kıyaslanan Türkiye, Makedonya ve Hırvatistan’ın gerisinde kalarak sekizinci sıraya yerleşti. Avrupa sıralamasında Slovenya (73 puan) ve Çek Cumhuriyeti (66 puan) ilk iki sırada bulunuyor.