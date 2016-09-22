Türkiye sağlıkta 188 ülke arasında 103. sırada

Birleşmiş Milletler'in sağlık alanında dünya genelinde ulaşmayı hedeflediği kalite çıtasında nereye gelindi? İngiltere merkezli sağlık araştırmaları dergisi The Lancet'nin son raporuna göre katedilmesi gereken çok yol var. 188 ülkenin değerlendirildiği raporda Türkiye, 103. sırada yer aldı.

Al Jazeera Türk'ün AFP ve The Lancet'ten tercüme ettiği habere göre, çocuk ölümlerinin önüne geçilmesinde ilerleme kaydedilirken, yoksulluğun tetiklediği sağlık sorunlarında da gerileme söz konusu. Ancak, aşırı alkol tüketimi, obezite ve eşler arasında şiddet alanlarında yükseliş var.

188 ülkeyle 26 yıllık sürecin değerlendirmesini paylaşan The Lancet'in raporunda "İlerleme oldukça değişken bir durum arzediyor" yorumu yapıldı.

Olumlu taraftan bakıldığında ülkelerin yaklaşık üçte ikisi BM'nin 2030 hedeflerini tutturuyor. Ancak HIV, tüberküloz ve çocuklukta aşırı kilo gibi sorunlarda hiçbir ülke henüz hedeflenen seviyeye ulaşamadı. En önemli gelişme doğum sırasında anne ve bebeğin ölmesinin önüne geçilmesi konusunda kaydedildi. Yetersiz beslenme nedeniyle çocuk ölümlerinde de ciddi azalma görülüyor.

Ülkelerdeki sağlık sektörü hizmetlerini en iyiden kötüye doğru sıralayan rapora göre, en iyi sağlık hizmetleri İzlanda'da... En kötüsü ise iç savaşın pençesindeki Orta Afrika Cumhuriyeti'nde.

Avrupa, Kuzey Amerika, Asya'nın bazı bölümler ve Avustralya'da sağlık sektörü iyi işliyor. Afrika'da ise sağlık hizmeti kötü durumda.

'Altın madalya'yı alan İzlanda'yı, Singapur, İsveç, Andorra, İngiltere, Finlandiya, İspanya, Hollanda, Kanada ve Avustralya izliyor.

Listenin en altında Somali, Güney Sudan, Nijer, Çad, Kongo, Burundi, Mali, Afganistan ve Sirra Leone yer alıyor. Süper güç ABD ise 'görece olarak kötü' notunu alarak 28. sırada.

Türkiye ise 103. sırada.