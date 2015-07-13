Türkiye sağlık turizminde ilk 10’da

Türkiye'ye, son 5 yılda gelen turist sayısı 5 kat artarak 583 bine ulaştı. Böylece Türkiye, sağlık turizmi sıralamasında ilk 10'a girdi. Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkan Yardımcısı Levent Baş "İstanbul'daki birçok sağlık tesisi, cirolarının yarısını yabancı hastalardan karşılar hale geldi" dedi.

Dünya gazetesinin; Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nin (TÜRSAB) Sağlık Turizmi Raporu, Sağlık Bakanlığı ve özel hastanelerden derlediği bilgilere göre 2010 yılında 109 bin hastanın geldiği Türkiye, 2014 yılında Libya, Irak ve Almanya başta olmak üzere çevre coğrafyadan 583 bin hastanın tercihi oldu.

Savaş coğrafyasından gelen hastalar, çoğunlukla ortopedi ve travma tedavisi için, diğer ülkelerden gelenler ise çoğunlukla göz operasyonları için Türkiye’yi tercih ediyor.

Devlet teşvikleriyle dış tanıtımı artıran sektörün 2017 hedefi, sağlık turisti sayısını 700 bine, elde edilen geliri ise 2,5 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarmak.

Sektörle ilgili değerlendirmede bulunan Ege Sağlık Turizmi Derneği Başkan Yardımcısı Zeki Hozer, yetişmiş sağlık ekibi, modern tesisler ve cazip fiyatlar sunan Türkiye'nin tanındıkça medikal sektörün yıldızı haline gelebileceğine işaret etti.

Dünyada yıllık 30 milyon kişinin şifa bulmak için başka ülkelere gittiğini, toplam cironun 150 milyar doları bulduğunu, normal turizme göre 5-6 kat daha yüksek katma değerlerin konuşulduğunu anlatan Hozer, şu bilgileri verdi:

‘Turist sayısı kayıt dışılarla birlikte 1 milyonu buluyor’

"Dünya Sağlık Örgütü verileriyle karşılaştırıldığında Türkiye, 5 yıl önce 17'inci sırada olduğu sağlık turizmi sıralamasında geçen yılki performansıyla ilk 10'a girmeyi başardı. 2011'de 272 bin hastanın tedavi için geldiği Türkiye, geçen yıl 583 bine ulaştı. Bu rakam tüm hastanelerin Sağlık Bakanlığı'na bildirdiği verilerden oluşuyor. Ancak kayıtları sağlıklı tutulamayan saç ekimi, diş ve estetik operasyonlar da eklendiğinde turist sayısının 1 milyonu bulduğunu düşünüyoruz.

Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi Başkan Yardımcısı Levent Baş ise “2011 yılında başlayan teşviklerle pazarlama ve tanıtım çalışmalarına yüzde 50- 70 arası destek verildiğini, hastaların uçak biletlerinin de yarısının ödendiğini” belirterek bu teşviklerin hastanelerin yurt dışına açılmasına katkı sağladığını dile getirdi.

Türkiye'nin ABD ve Almanya'dan sonra kalite anlamında en iyi destinasyon olduğunu savunan Baş, "İstanbul'daki bir çok sağlık tesisi, cirolarının yarısını yabancı hastalardan karşılar hale geldi" dedi.