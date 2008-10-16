Türkiye sağlık harcamalarında geride

Kadınlar sağlıklarını koruyacak kaynaklara ulaşamıyor

Güner, yaptığı yazılı açıklamada, OECD tarafından hazırlanan 2008 yılı Sağlık Raporu'nun Türkiye açısından ilginç sonuçlar ortaya koyduğunu kaydetti.Raporda, OECD ülkelerinde son 50 yılda sağlık hizmetlerinde önemli mesafe kaydedildiği, bu konuda en fazla gelişme gösteren ülkelerden birinin Türkiye olduğunun belirtildiğini anlatan Güner, şöyle devam etti:"1960'ta Türkiye'de ortalama yaşam süresi OECD ülkelerinden 20 yıl geride iken, 2006 yılı itibariyle bu fark 7 yıla indi. 2006 verilerine göre, OECD'de ortalama yaşam süresi 78,9 yıla çıkarken, Türkiye'de 71,6 yıl oldu. Çocuk ölümlerinde 1960'ta binde 190 olan oran, 2006'da binde 22,6'ya indi. Bu oran, binde 5,2 olan OECD ortalamasının 4 katını oluşturuyor. Hekim sayısında da Türkiye OECD ortalamalarının hayli gerisinde kalıyor. Ülkemizde bin kişiye 1,6hekim düşüyor. Bu oran OECD ülkeleri için ortalama bin kişiye 3,1 hekim düzeyinde gerçekleşiyor.Türkiye'de önemli gelişmelere rağmen sağlık harcamalarının Gayri Safi Milli Hasıla'daki payı 2005'te yüzde 5,7 oldu. OECD üyesi ülkelerdeki sağlık harcamalarının GSMH'deki payı ise ortalama yüzde 8,9 düzeyinde bulunuyor."Hükümetin son yıllarda toplumun sağlık hizmetlerine ve ilaçlara erişimini desteklemek yönünde önemli adımlar attığını belirten Güner, Bugün SSK'lılar ve Yeşil Kart sahiplerinin eczanelerden ilaç alabildiğini, özel hastanelerde tedavi olabildiğini anımsattı.Tüm olumlu gelişmelere rağmen sağlık harcamalarında Türkiye'nin ne kadar geride olduğunun OECD raporunda net bir şekilde görüldüğünü aktaran Güner, şunları kaydetti:"2005'te OECD ülkelerinde kişi başına ortalama sağlık harcaması 2 bin 824 dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'de bu miktar 591 dolar düzeyinde kaldı. Bu durumda Türkiye'de kişi başına sağlık harcamaları OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 5'te biri düzeyinde kaldı. Ülke olarak sağlık alanında daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor. Sağlık hizmetlerini daha fazla yaygınlaştırmak zorundayız. Sağlıkta kazandığımız olumlu ivmeyi korumalı ve uzun vadeli, şeffaf politikaları uygulamaya koymalıyız. Bu alanda uluslararası standartlara kavuşmamız, yatırım ve rekabet ortamını iyileştirmeye devam etmemiz büyük önem taşıyor."