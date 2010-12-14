-TÜRKİYE RUSYA'NIN LİSTESİNDE MOSKOVA (A.A) - 14.12.2010 - Rusya Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'yi, terörist saldırı ihtimali bulunan ülkeler listesine aldığı bildirildi. Rus internet sitesi "Gazeta.ru"nun yayımladığı haberde, Dışişleri Bakanlığının, yurt dışındaki binalarını teröre karşı da sigortalatma kararı aldığı belirtildi. Bu konuda düzenlenecek ihale sonucu 3 yıllık sigortalama karşılığında 16 milyon dolarlık sigorta primi verileceği kaydedildi. İhaleye 12 Ocak 2011 tarihine kadar teklif verilebileceği ifade edildi. İhale şartnamesine göre, bayrak dışında hemen her şeyin sigorta kapsamında bulunduğu, buna terör eylemleri, uçak düşmesi, tankla saldırı, anarşistlerin camları kırması ve haşerelerin zarara yol açmasının bile dahil olduğu belirtildi. Haberde, terör saldırısı ihtimali çerçevesinde özellikle riskli bölgeler olarak Türkiye, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Karadağ ve Mısır sıralandı. Haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığının yurt dışındaki binalarının maddi değerinin 4 milyar dolar civarında olduğu ifade edilerek, ABD'nin, yaklaşık 1 milyar dolar ile en değerli Rus mülkiyetinin bulunduğu ülke olduğu, Türkiye'nin ise 77 milyon dolar ile 12'nci sırada yer aldığı kaydedildi. Rusya'nın en ucuz mülkünün de 74 bin dolar ile Slovenya'da olduğu bildirildi.