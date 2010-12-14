T24 LogoT24 Logo
Dünya

TÜRKİYE RUSYA'NIN LİSTESİNDE MOSKOVA (A.A)

14 Aralık 2010 18:44

-TÜRKİYE RUSYA'NIN LİSTESİNDE MOSKOVA (A.A) - 14.12.2010 - Rusya Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'yi, terörist saldırı ihtimali bulunan ülkeler listesine aldığı bildirildi. Rus internet sitesi "Gazeta.ru"nun yayımladığı haberde, Dışişleri Bakanlığının, yurt dışındaki binalarını teröre karşı da sigortalatma kararı aldığı belirtildi. Bu konuda düzenlenecek ihale sonucu 3 yıllık sigortalama karşılığında 16 milyon dolarlık sigorta primi verileceği kaydedildi. İhaleye 12 Ocak 2011 tarihine kadar teklif verilebileceği ifade edildi. İhale şartnamesine göre, bayrak dışında hemen her şeyin sigorta kapsamında bulunduğu, buna terör eylemleri, uçak düşmesi, tankla saldırı, anarşistlerin camları kırması ve haşerelerin zarara yol açmasının bile dahil olduğu belirtildi.  Haberde, terör saldırısı ihtimali çerçevesinde özellikle riskli bölgeler olarak Türkiye, Gürcistan, Moldova, Azerbaycan, Karadağ ve Mısır sıralandı. Haberde, Rusya Dışişleri Bakanlığının yurt dışındaki binalarının maddi değerinin 4 milyar dolar civarında olduğu ifade edilerek, ABD'nin, yaklaşık 1 milyar dolar ile en değerli Rus mülkiyetinin bulunduğu ülke olduğu, Türkiye'nin ise 77 milyon dolar ile 12'nci sırada yer aldığı kaydedildi. Rusya'nın en ucuz mülkünün de 74 bin dolar ile Slovenya'da olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24