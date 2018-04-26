Türkiye, Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Moskova'da bir araya gelecek

Suriye’de gerilimin azaltılması ve siyasi sürecin önünün açılması amacıyla başlatılan Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Dışişleri Bakanları, 28 Nisan'da Moskova'da bir araya gelecek.

Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Astana platformunun garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif'in 28 Nisan'da Rusya'nın başkenti Moskova’da bir araya gelecekleri belirtildi.

Moskova'daki Dışişleri Bakanları toplantısında Astana mekanizması bünyesinde yürütülen işbirliğinin bütün boyutlarının ele alınacağı ve bundan sonra atılabilecek adımların üzerinde durulacağı ifade edildi.