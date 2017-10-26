Türkiye- Rusya turizm alanında işbirliği protokolü imzaladı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'da düzenlenen Türkiye-Rusya 11. Çalışma Grubu Toplantısı kapsamında iki ülke arasında turizm alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye- Rusya arasında her yıl düzenlenen çalışma grubu toplantısının 11\'incisi Belek Turizm Merkezi\'ndeki Cornelia Diamond Golf Resort & Spa Hotel\'de gerçekleştirildi. Toplantıda, turizm sezonunun değerlendirilmesi, iki ülke arasındaki turist akışının arttırılması, turist güvenliği, turistlere daha iyi hizmet verilebilmesi gibi konular ele alındı. Toplantının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy ile Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov arasında turizm alanında işbirliği protokolü imzalandı.

\'2015 YILI TURİST SAYISINI AŞTIK\'

Müsteşar Arısoy, yaptığı açıklamada, toplantının verimli geçtiğini belirtti. Toplantı boyunca hem bu yılın değerlendirmesini yaptıklarını, hem de gelecek sezon için daha yüksek düzeyli bir işbirliğinin nasıl geliştirilebileceğini konuştuklarını aktaran Arısoy, Türkiye olarak bu yıl gelen turist bakımından 2015 yılını sayısını geçtiklerini kaydetti. Gelecek yıllarda eskisinden daha iyi bir seviye yakalayacaklarına inandığını vurgulayan Ömer Arısoy, \"Sadece Rusya\'dan ülkemize turist gelişini değil, ülkemizden de Rusya\'ya gidiş konusundaki hazırlıklarımızı görüştük\" dedi.

VİZENİN KALDIRILMASI

Bir gazetecinin karşılıklı vizenin kaldırılması yönündeki sorusu üzerine Arısoy, \"Vize konusu gündeme geldi. Yakın zamanda elektronik vizeye geçeceklerini ifade ettiler. Biz de ülkemizden Rusya\'ya gidişin bunun kolaylaştırılacağını söyledik. Kolaylaştırmak üzere çalışma yapacaklarını ifade ettiler\" diye konuştu.

\'TÜRK TURİST SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUZ\'

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Oleg Safonov da toplantının sıcak bir ortamda geçtiğini belirterek, Türkiye-Rusya arasındaki turizm ilişkilerinin gelişmesine yardımcı olacak birçok konuyu gözden göçerdiklerini anlattı. Başkan Safonov, şunları kaydetti:

\"Aramızdaki ilişkilerin büyük perspektifinin olacağına inanıyoruz. Özellikle Karadeniz Havzası\'nda kruvaziyer turizminin gelişimi konularını ele aldık. 2019 yılı için ülkelerimiz arasında karşılıklı turizm ve kültür etkinliklerinin yapılması konularına değindik. Önümüzdeki yıl için yoğun beklenen turizm sezonundan önce turist güvenliği konusunda alt çalışma gurubunun toplantısının yapılacağı konusunda anlaştık. 2017 yılı bitmediği için turizm alanındaki ön incelemelere değindik.\"

Oleg Safonov, Türkiye\'nin, Rusya\'da bir havayolu şirketinin iflasından dolayı kaldıkları zor durumda kendilerini yalnız bırakmadığını da belirterek, Türkiye\'den Rusya\'ya gelen turist sayısının da artırılmasını istediklerini söyledi.

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