Türkiye-Rusya ortak yatırım fonu kuruluyor

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Rus mevkidaşı Aleksey Ulyukayev ile iki ülkenin ekonomi bürokratları arasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmenin ardından Türkiye ve Rusya arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin bildiri imzalandı.

Sputnik’te yer alan habere göre, Bakan Zeybekci'nin, Conrad Otel'de Rusya Ekonomi Bakanı Aleksey Ulyukayev ile basına kapalı gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, Türkiye ve Rusya arasında ortak yatırım fonu kurulmasına ilişkin ortak bildiri imzalandı. Zeybekci, "Rusya Yatırım Fonu ile beraber Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu bir araya gelecek ve ilk etapta 500'er milyon dolarlık rakamı ortaya koyarak 1 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulacak" dedi.

“İlişkilerin kriz öncesine gelmesi talimatı aldık”

Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin, 25 Kasım 2015 tarihinden sonra oldukça olumsuz bir süreç yaşadığını hatırlatan Zeybekci, ilişkilerin, her iki ülke liderleri tarafından başlatılan karşılıklı pozitif mesajlarla yeniden çok hızlı bir şekilde 2015 Kasım öncesindeki noktaya gelmesi talimatını aldıklarını bildirdi.

Bu kapsamda, son 3 ayda 4 defa Rusya tarafıyla bir araya geldiklerini aktaran Zeybekci, şöyle konuştu: "Bu bağlamda iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuların, tüm yönleriyle ele alındığı bir platform olarak Karma Ekonomik Komisyon hayatı tekrar aktif hale geldi. Önümüzdeki 4 yılı kapsayacak Orta Vadeli Program'la (OVP) ilgili çok önemli bir noktaya geldik, bitirdik, onu da ilk yüksek düzeyli toplantıda, liderlerimizin başkanlık yapacağı toplantıda imzalayabileceğimiz bir noktaya geldik. Çok önemli diğer bir konu; hizmetler ve yatırımlar alanında iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması ile ilgili, teknik heyetlerimiz çok önemli bir noktaya geldi ve en geç 2017 sonunda iki ülke olarak böyle çok tarihi bir anlaşmayı da imzalama konusunda mutabakatımız var. İki ülke arasında son derece önemli olan ortak fonun kurulması. Rusya Yatırım Fonu ile beraber Türkiye Varlık ve Yatırım Fonu bir araya gelecek ve ilk etapta 500'er milyon dolarlık rakamı ortaya koyarak 1 milyar dolarlık bir sermayeyle kurulacak, sonra ihtiyaç duyulduğunda daha fazlası devam edecek."

“Hızla çözüleceğine inanıyorum”

İki ülke arasında bazı problemler olduğuna değinen ve bunların çok hızlı bir şekilde çözüleceğine inandığını belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"Türkiye'den yaş sebze-meyve ithalatına gelen engellemelerin, çok kısa sürede kalkacağını ümit ediyorum ve diliyorum. Onu da önümüzdeki günlerde gerek liderlerimizin yapacağı toplantılar, gerekse değerli dostumun bu konuda vereceği desteklerle çok kısa sürede kalkacağını düşünüyorum. Türk firmalarının Türk personel çalıştırması ve bazı sektörlerde faaliyetlerine getirilen kısıtlamalarla ilgili de bu engeli de çok kısa bir sürede aşacağımızı düşünüyorum. Diğer bir konu; iki ülkenin 2015 Kasım öncesi karşılıklı vize muafiyeti noktasına doğru, öncelikli olarak Rusya tarafı olarak resmi pasaportlara ve iş dünyasına getirilecek bir rahatlamayla çözülmesi ve ardından da istediğimiz noktaya doğru gitmesini temenni ediyoruz. O yönde de olumlu gelişmeler olduğunu görüyor ve duyuyoruz."

Rusya Ekonomi Bakanı Ulyukayev de özellikle ticari ve ekonomik ilişkilerin yeniden düzene girmesi için pek çok çalışma yaptıklarını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle turizm firmalarının çalışmalarının başlatılması, charter'ların başlatılması ki bunun sayesinde eylül ayında Rusya'dan turist gelmeye başladı ve gerçekten şu anda ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin de geliştirilmesine yönelik olarak OVP çalışması yapıldı. Burada da bizim uzmanlarımız çok ciddi güzel bir çalışma yaptı. (Ortak bildiri) Neredeyse metnin tamamı üzerinde şu anda mutabakat sağlanmış durumda. Bu belgeyle ilgili herhangi bir kabul edilmeyen konu kalmadı. Bizler de cumhurbaşkanlarımıza bu belgeyi artık imzalayabileceğimizi söyleyeceğiz." Ortak yatırım fonu kurulmasının, özel iş çevreleri için çok iyi bir araç olacağına işaret eden Ulyukayev, özellikle yatırımlar konusunda karar verirken ortak yatırım fonunun yardımcı olacağını söyledi.