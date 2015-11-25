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Türkiye Rus uçağını düşürdü, tüm dünya Google'a "Ne olacak bu Türkiye'nin hali" diye sordu

Türkiye-Rusya ilişkilerinin akıbeti, günün en çok sorulan sorusu oldu

25 Kasım 2015 01:16

Anlık olarak dünya çapında trend olan sorguları belirli aralıklarla paylaşan Google Trends'in Twitter hesabı, TSK'nın Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair trend listesinin üst sıralarında yer aldığını açıkladı.

Google'a bugün en çok sorulan sorular şu şekilde:

1. Türkiye NATO üyesi mi?
2. Türkiye'ye gitmek güvenli mi?
3. Rusya Türkiye'ye saldıracak mı?
4. Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı?
5. Rusya Türkiye'ye nasıl karşılık verecek?

 

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