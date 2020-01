Türkiye Rus uçağını düşürdü, tüm dünya Google'a "Ne olacak bu Türkiye'nin hali" diye sordu

Anlık olarak dünya çapında trend olan sorguları belirli aralıklarla paylaşan Google Trends'in Twitter hesabı, TSK'nın Türk hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle bir Rus savaş uçağını düşürmesinin ardından, Türkiye-Rusya ilişkilerine dair trend listesinin üst sıralarında yer aldığını açıkladı.

Google'a bugün en çok sorulan sorular şu şekilde:

1. Türkiye NATO üyesi mi?

2. Türkiye'ye gitmek güvenli mi?

3. Rusya Türkiye'ye saldıracak mı?

4. Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı?

5. Rusya Türkiye'ye nasıl karşılık verecek?

