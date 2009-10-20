'Türkiye riyakâr tavrını sürdürürse...'

Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, ''Türkiye riyakar tavrını sürdürüp yükümlülüklerini yerine getirmeyi reddetmeye devam ederse, üyelik sürecinin engelsiz olamayacağını herkesin idrak etmesi gerekir'' dedi.









Hristofyas, Güney Kıbrıs'ta bulunan Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu'nun onuruna dün akşam verdiği yemekte konuştu.

Rum radyosunun haberine göre, ''amacın Türkiye'yi cezalandırmak olmadığını, yükümlülüklerini yerine getirmesini ve özellikle Kıbrıs sorununun çözümüne olumlu katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu'' savunan Hristofyas, bu çabalarında Yunan halkının ve hükümetinin yanlarında olduğunu kaydetti.

'Önceliğim Kıbrıs sorunu'

Yunanistan Başbakanı Yorgos Papandreu da, Kıbrıs sorununun çözümünün, hükümeti için en öncelikli konu olduğunu ifade ederek, harcanan çabalarda Rum hükümetinin yanında olacaklarını söyledi.

''Adadaki bölünmüşlüğün sona ermesinin Yunan hükümeti için başta gelen öncelik ve ulusal hedef olduğunu'' ifade eden Papandreu, ''işgal altındaki bölge'' olarak nitelediği Kuzey Kıbrıs'ı bu kez de ziyaret etmemekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Papandreu, ''ortak ve kesin hedefin; BM Güvenlik Konseyi kararları, AB ilke ve değerleri, insan haklarına saygı ve AB müktesebatı temelinde, üzerinde anlaşmaya varılan iki toplumlu, iki kesimli federasyon çerçevesinde tek egemenliği, tek uluslararası kimliği ve tek vatandaşlığı olan adil, işlevsel ve yaşayabilir bir çözüme ulaşmak olduğunu'' kaydetti.

'Dış müdahale olmadan Kıbrıs halkı karar vermeli'

Kıbrıs müzakere sürecine destek beyan eden Papandreu, anlaşmanın içeriğine, dış müdahale olmadan ''Kıbrıs halkının'' karar vermesi gerektiğini belirtti.

Kıbrıs müzakerelerinde Rum tarafının tezlerine destek veren Papandreu, ''suni takvimler, dışarıdan empoze çabalar, hakemlik, 'son fırsat' gibi uyarılardan herhangi bir sonuç çıkmadığını'' ifade etti.





'Türkiye'nin AB üyeliğini destekliyoruz ama...'

Yunanistan'ın Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğini arzu ettiğini ve desteklediğini, ancak Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Papandreu, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin değerlendirileceği Aralık ayındaki toplantıda Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın tamamen hazır olmaları için aralarındaki işbirliği ve eş güdümü güçlendireceklerini açıkladı.