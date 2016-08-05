Türkiye, Rio 2016 Olimpiyatları'nda ne yapar?

2012 Olimpiyatları'nda 5 madalya çıkartmayı başaran Türkiye 2016 Rio Olimpiyatları'nda 21 dalda katılım gösterecek. NTVSpor yorumcusu Mert Aydın madalya için en büyük beklentinin tekvando dalında olduğunu söyledi. Aydın, Türkiye'nin 6 dalda 4 sporcu ile katılacağı atıcılıkta da Yusuf Dikeç'in altın madalya kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek Türkiye'nin Rio 2016 Olimpiyatları'nda başarılı bir grafik çizeceğini yazdı.

Mert Aydın'ın Aljazeera'da bugün ( 05.08.2016) yayımlanan yazısı şöyle:

Yine bir Olimpiyat zamanı. 3 basamaklı sayılara ulaşan sporcu kafilemiz nasıl bir sınav verecek? 4 yıl öncesinin hayal kırıklığı, ilerleyen aylar ve yıllar içinde utanç duygusuna bırakmıştı yerini. Art arda gelen doping haberleri başta atletizm olmak üzere sporumuzun üzerine kara bulut gibi çökmüştü. Dopingi unutup Rio kadromuzu değerlendirelim:

Atıcılık: Dünya klasmanında her zaman ön sıralarda yer aldığımız bir spor dalı. 6 dalda 4 sporcuyla yarışacağız. Özellikle dünyanın en iyileri arasında gösterilen Yusuf Dikeç’in 10 metre havalı tabancada madalyayı zorlayabilmesi sürpriz olmayacak. Ama unutmayalım. Odaklanmak ve anlık gelgitler bu sporda sonuca etki ediyor.

Atletizm: Özellikle son Avrupa Atletizm Şampiyonası’nda gelen madalyalar heyecan yarattı.Tabii devşirme tartışması ayrı. Olimpiyat seviyesi farklı. Yasemin Can’ın Avrupa Şampiyonası’ndaki etkisinin Kenyalı ve Etiyopyalı atletlerin yanında ne hale geleceği merak konusu. Yasmani Copello’nun final koşacağını düşünüyorum. Atletizmden madalya gelir mi? Günlük performanslar önemli. Ama ben 1 madalyanın bile büyük başarı olacağını düşünüyorum.

Badminton: 4 yıl önce Neslihan Yiğit’le bu ilginç sporla yakınlaşmıştık. Bu kez ülkemizi Özge Bayrak temsil ediyor. Bu sporda Avrupa seviyesinde bir yerlere geliyoruz. Özge de tecrübe elde edecek.

Basketbol: Kadın Basketbol Milli Takımımız, istikrar kelimesinin altını kalın bir şekilde çiziyor. Art arda ikinci Olimpiyat vizesi. 4 yıl önce çeyrek finalde Rusya karşısında galibiyetin kapısından dönülmüştü. Türk spor efsanesi Nevriye Yılmaz’ı son kez milli takım formasıyla izleyeceğiz. Ekrem Memnun ve öğrencileri, çeyrek final ve sonrası için iddialı.

Binicilik: Bu dalda Olimpiyat Oyunları’nda Türk sporcu görmek ne güzel! Engel atlamada Ömer Karaevli varlığıyla gurur verecek.

Bisiklet: Olimpiyat Oyunları’nda bisiklete artık istikrarlı şekilde katılmaya başladık. Ahmet Örken ve Onur Balkan, son yıllardaki gelişimin kanlı canlı örnekleri olarak Rio’da boy gösterecek.

Boks: 6 sporcuyla katılıyoruz boksa. Kura şansı da yaver giderse madalya çıkarabileceğimiz bir dal. Şipal kardeşlere dikkat!

Cimnastik: Artistik cimnastikte tarih yazıyoruz. 4 yıl önce Göksu Üçtaş’ın açtığı kapıdan bu kez Tutya Yılmaz ve Ferhat Arıcan geçti. Kendi adlarına hareket tescil ettiren bu iki genç, varlıklarıyla zaten başarı elde ettiler. Olimpiyatlar’ın olmazsa olmaz dallarından biri olan cimnastikte Türk sporculardan madalya değil ama en iyi performanslarını bekliyoruz.

Eskrim: Kadınlar flörede İrem Karamete 32 yıl sonra eskrimde Olimpiyat seviyesinde temsil edilmemizi sağlıyor. Sporcu bir ailenin kızı olan İrem, Rio’da kazanacağı her maçla kariyerini taçlandıracak.

Güreş: Olimpiyat tarihinde ülkemize en çok madalya getiren spor dalı. Madalya depomuz yine en büyük umudumuz. Serbest ve grekoromende en ağır sporcularımız dünya klasmanında da zirvede. Taha Akgül ve Rıza Kayaalp’in altın madalyaya en yakın isimler olduğunu söyleyebiliriz. Selçuk Çebi, Selim Yaşar ve kadınlarda Elif Jale Yeşilırmak da Rio’da en iyi fiziksel ve mental hallerinde olurlarsa madalya almaları sürpriz sayılmayacaktır.

Halter: 2004 Atina Oyunları’nda halterde 3 altın ve 1 bronz madalya kazanmıştık. 12 yıl sonrasında bu spor dalında sadece 4 sporcuyla temsil ediliyoruz. Erkeklerde katılan tek isim Daniyar İsmailov. Türkmen asıllı haltercinin son Dünya Şampiyonası performansı, madalya umudunu arttırıyor.

Judo: 4 sporcuyla temsil edileceğimiz bir dal. Geçmişte Olimpiyat madalyaları çıkardığımız bir dal. Kura şansı önemli. Kayra Sait, Dilara Lokmanhekim ve Büşra Katipoğlu kadınlarda, Bekir Özlü erkeklerde madalya arayacak. Büyük yüzdelerle olmasa da 1 madalya gelebilir.

Kano: Bizim için yabancı bir dal. Letonya asıllı Lasma Liepa’nın madalya şansı yok denecek kadar az. Ama genel sıralamada gelebileceği nokta madalya kadar önemli.

Kürel: 1992’den bu yana ilk kez Olimpiyat Oyunları’ndayız. Enes Kuşku’nun oyunlar öncesi bıçaklanması üzücüydü. Onun yokluğunda Hüseyin Kandemir-Cem Yılmaz ikilisi Hafif Kilo İki Çifte’de derece için mücadele edecek.

Masa Tenisi: Melek Hu, Avrupa seviyesinde madalyalar kazandı. 3’üncü kez Olimpiyatlar’da ülkemizi temsil edecek. Ahmet Li ise ilk kez bu seviyede yarışacak. Melek için son 8 büyük başarı olur.

Modern Pentatlon: Olimpiyat Oyunları’nın en eski sporlarından biri olan modern pentatlonda ilk kez temsil ediliyoruz. İlke Özyüksel, yıldızlar ve gençler seviyesinde dünyanın en iyilerinden birisi. Rio, onun için tecrübe olacak. Asıl Tokyo’da madalya için yarışacak.

Okçuluk: 90’larda okçulukta müthiş bir hava yakalamıştık. 1996 ve 2000’de kadın takımımız, Olimpiyat dördüncüsü olmuştu. Şimdi genç bir nesil var. Klasik yayda Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, daha 20 yaşında bile değiller. Yaş gruplarında büyük başarıları var. Tecrübe kazanacaklar.

Tekvando: Bu spor dalının Olimpiyatlar’da resmi spor olduğu 2000 yılından bu yana madalya kazanamadığımız olmadı. Nur Tatar, Londra’da gümüş madalya kazanmıştı. Yine madalya kovalayacak. Servet Tazegül ise Pekin’de bronz, Londra’da altın almıştı. Art arda 3. Olimpiyat madalyasını alırsa Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kulübüne katılacak. 2 madalya sürpriz olmaz.

Tenis: Çağla Büyükakçay, müthiş bir sezon yaşadı. İlk WTA şampiyonluğu, Fransa Açık’ta ikinci tur derken şimdi de Olimpiyat Oyunları. Bu spor dalında da kura şansı önemli.

Yelken: 6 sporcuyla temsil ediliyoruz. 4’ü çok tecrübeli. Madalya ihtimali düşük de olsa var. Ama asıl önemli olan en son 2000 yılında Sidney’de Ali Enver Adakan’ın yakaladığı ilk 8 yani bir başka deyişle Olimpik diploma.

Yüzme: 4 sporcuyla 6 dalda yarışacağız. Yeni yapılanmanın asıl meyvelerini 4 yıl sonra Tokyo’da alacağız. Viktoria Zeynep Güneş yarışacağı 3 daldan bence en az 1 final çıkaracak. Madalya ise çok kolay değil.