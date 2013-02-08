Türkiye Ricciardone'yi uyardı, ABD büyükelçisine sahip çıktı

Türk yargısına ilişkin eleştirileri nedeniyle hükümetin tepkisini çeken ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile görüşmesi 2 saat 15 dakika sürdü. Ricciardone'ye ifadelerinden duyulan rahatsızlık iletildi ve Büyükelçi bir daha tekrarlanmaması konusunda uyarıldı. ABD, Türkiye'nin 'yargı sistemine yönelik sözleri' nedeniyle uyardığı Büyükelçi Ricciardone'ye sahip çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nuland, "Ricciardone, Hillary Clinton'ın söylediklerini tekrar etti. Eminim yeni bakan Kerry de aynısını söyleyecektir'' dedi.

Büyükelçi Ricciardone'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile yaptığı görüşme yaklaşık olarak 2 saat 15 dakika sürdü. Görüşmede ağırlıklı olarak terörle mücadele konusunun ele alındığı, ancak Ricciardone'nin basına yansıyan son açıklamalarından duyulan rahatsızlığın da dile getirildiği öğrenildi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede çok çeşitli konular ele alındı, ancak ağırlıklı olarak terörle mücadele ve bu konuda Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği gündeme geldi.

Görüşmenin birçok konunun ele alınması sebebiyle uzun sürdüğünü vurgulayan diplomatik kaynaklar, terörle mücadelenin bütün boyutlarıyla en kapsamlı şekilde ele alındığını kaydetti.

Ricciardone'nin iki gün önce yaptığı ve basına yansıyan açıklamalarından duyulan rahatsızlığın da görüşme sırasında büyükelçinin dikkatine getirildiğini ifade eden kaynaklar, gerekli uyarının yapıldığını, bir büyükelçinin bu tür ifadelerde bulunmasının kabul edilemez olduğunun söylendiğini ve bunun bir daha tekrarlanmamasının beklendiğinin vurgulandığını belirtti.

Öte yandan, Ricciardone'nin bugün Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile yaptığı görüşmede terörle mücadele konusunun gündeme geldiği, DHKP-C'nin yanı sıra diğer terör örgütlerine yönelik olarak Türkiye ile ABD arasında ve üçüncü ülkelerle nasıl bir işbirliği yapılabileceğinin ele alındığı belirtildi.

Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin uzun tutukluluk süreleriyle ilgili söyledikleri Ankara'da rahatsızlık yaratmıştı.

Çelik: Üzüntüsünü dile getirdi

Bu arada ABD'nin Ricciardone'nin, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik'e bir mektup göndererek basına yansıyan açıklamalarının yanlış anlaşılmasından dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Ricciardone, Dışişleri Bakanlığındaki temaslarından önce Hüseyin Çelik'e bir mektup gönderdi. Mektupta, Ricciardone'nin birkaç gün önce çeşitli basın kuruluşu temsilcilerine yaptığı açıklamaların tam metni yer aldı.

Söz konusu mektubun, büyükelçinin açıklamalarının doğru anlaşılmasını sağlamayı amaçladığı ve bir özür mektubu olmadığı belirtilirken, Ricciardone'nin mektupta, medyada yer bulan açıklamalarının Çelik'in olumsuz tepkisini çekmesinden duyduğu üzüntüyü ifade ettiği kaydedildi.

Çelik: Dikkati çekilecek

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone'nin sözlerinden dolayı "Sayın Büyükelçinin, Dışişleri tarafından uyarılması ve dikkatinin çekilmesi de söz konusudur" dedi.

Çelik, parti genel merkezinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Hüseyin Çelik, Büyükelçi Ricciardone'nin sözlerine gösterdiği tepkiye ilişkin bir soru üzerine, "Biz öyle ilk aklımıza geleni söyleyen bir hükümet, iktidar, parti değiliz. Netice itibarıyla parti sözcüsüyüm. Ben parti adına böyle bir açıklama yaptığım zaman kimlerle neyi konuşmuş olabileceğimi herhalde tahmin etmeniz lazım. Onun için burada herhangi bir tereddüt yok" dedi.

Bozdağ: Büyükelçiler, kendi işlerine bakmalı

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone'nin, süren bazı davalarla ilgili açıklamalarına ilişkin "Fevkalade yanlış, göreviyle bağdaşmayan açıklama olarak görüyorum. Umarım tekrar etmez" dedi.

Nuland: Ricciardone, Clinton’ın sözlerini tekrar etti

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Victoria Nuland da yaptığı açıklamada Ricciardone'nin süren bazı davalarla ilgili açıklamalarıyla ilgili, "Büyükelçi Ricciardone, (eski) Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın söylediklerini sadece tekrar etti ve eminim bu konularda kamuoyu önünde konuşma fırsatı bulduğunda Dışişleri Bakanı John Kerry de aynısını söyleyecektir" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ricciardone'nin süren bazı davalarla ilgili açıklamalarıyla ilgili olarak, "Bu bizim açımızdan yeni bir şey değil" dedi.

Nuland'a, günlük basın brifinginde Ricciardone'nin basına yansıyan sözleri soruldu.

"Bu bizim açımızdan yeni bir şey değil. Türkiye'de bu konularda hem kamuoyu önünde hem de özel ortamlarda son derece açık olduk" ifadesini kullanan Nuland, "Büyükelçi Ricciardone, (eski) Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın söylediklerini sadece tekrar etti ve eminim bu konularda kamuoyu önünde konuşma fırsatı bulduğunda Dışişleri Bakanı John Kerry de aynısını söyleyecektir" dedi.

Nuland, "Türkiye'nin dostları ve müttefiklerinin sorumluluğu, Türkiye'nin hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasının güçlendirilmesi, gazeteciler, blog yazarları için ifade özgürlüğünün korunmasında düzenli ilerleme göstermesinin önemine saygılı biçimde işaret etmeye devam etmektir" diye konuştu.

Büyükelçi Ricciardone'nin Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile yaptığı görüşmenin içeriğiyle ilgili bir soru üzerine de Nuland, bu konuda daha detaylı bilginin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından verilebileceğini belirtirken, görüşmede ABD Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırıya ilişkin devam eden soruşturma ve Suriye gibi konular dâhil, iki ülkeyi ilgilendiren tüm konuların ele alındığını bildirdi.

Nuland, büyükelçiliğe saldırıya ilişkin soruşturmaya dair bir soru üzerine, "FBI'ın işbirliği yaptığı Türk tarafıyla iyi bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Ancak ne noktada oldukları konusunda elimde detay yok. Sanırım soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekecek" dedi.