Türkiye revakları isteyecek!

T24 - Suudilerin Kabe’den kaldırmak istediği Osmanlı revaklarının Türkiye’ye getirilmesi için temasların sürdürüldüğü öne sürüldü. 16. yüzyıldan kalma revakların Konya’ya yerleştirileceği iddia edildi.



Dışişleri Bakanlığı, Kabe’de bulunan ve Suudi Arabistan yönetiminin kaldırmak istediği Osmanlı revakları için temasların sürdürüldüğü iddia edildi. Ankara, revakların kaldırılması halinde Türkiye’ye getirilmesi için girişimde bulunacak. Revakların Türkiye’ye getirilmesi halinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’ nun seçim bölgesi Konya’ya yerleştirileceği öne sürüldü.

'Kutsiyet yanlış'



Dışişleri, Mekke’deki Umm el- Kurra Üniversitesi’nin geliştirdiği ve Suudi Arabistan Kralı Abdullah tarafından da onaylanan Kâbe’yi genişletme projesi kapsamında yapılacak yıkım işinde Türk işçilerin çalıştırılacağı haberlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı dahil tüm ayrıntıları da araştırıyor.



Üst düzey bir yetkili, Habertürk’ün “Revaklar Türkiye’ ye getirilecek mi?” sorusuna her şeyin belirsiz olduğu yanıtını verdi. Konuya yakın bir uzman ise revaklara “kutsiyet” atfetmenin yanlış olacağına işaret ederek, bu nedenle İstanbul ya da Ankara gibi büyük bir kentte tutulmasının yanlış olacağını savundu.





