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Yaşam

Türkiye reklamı 'Adrian Ödülünü' aldı

"Unlimited Turkey" sloganlı açıkhava Türkiye reklamı, Amerika'nın prestijli ödüllerinden "Adrian Ödülüne" layık görüldü.

09 Aralık 2009 02:00

T24 - New York'un Times meydanındaki Türkiye reklamı, Amerika'nın prestijli ödüllerinden "Adrian Ödülünü" aldı.

New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinden yapılan açıklamada, günde 2 milyon kişinin ziyaret ettiği New York Times meydanındaki dev dijital ekranlarda haziran ayında gösterilen "Unlimited Turkey" sloganlı açıkhava Türkiye reklamının, Amerika'nın prestijli ödüllerinden "Adrian Ödülüne" layık görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "New York Kültür ve Tanıtma Ataşeliğinin partneri Öykü reklam ajansının görsellerini hazırladığı ve reklam alım ajansı 'Global Advertising Stratejies'in 'Türkiye, Times meydanına hakim oluyor' başlığıyla sunduğu projenin, açıkhava reklamları kategorisinde ödüle layık görüldüğü" kaydedildi.

Ataşeliğin verdiği bilgiye göre Adrian ödülleri her yıl, Uluslararası Seyahat Satış ve Pazarlama Birliği (HSMAI) tarafından seyahat ve servis sektörüyle bağlantılı başarılı projeler üreten kuruluşlara veriliyor.

Bu yıl, Google ve Amerika'nın önde gelen gezi dergisi "Departures" tarafından desteklenen ve 53'üncüsü düzenlenecek "Adrian Ödülleri" dünyaca tanınıyor ve "seyahat ile servis sektörünün Oscar'ı" olarak kabul ediliyor. 

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