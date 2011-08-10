Türkiye rakiplerine gözdağı verdi

T24

ARDA GALATASARAYLI OLARAK SON KEZ ARENA'YA ÇIKTI





EMRE BELÖZOĞLU'NA BÜYÜK TEPKİ



STAT BOŞ KALDI



ESTONYA İLE İLK TEST



HİDDİNK BÜTÜN OYUNCULARI KADROYA ALDI



SİNAN BOLAT İLK KEZ



Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'da oynanan mücadelede A Milli Takımımıza galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Semih Şentürk, 28 ve 35. dakikalarda da Kazım kaydetti.A Milli Takmımız maçta bu kadro ile mücadele etti: Sinan Bolat, Gökhan Gönül, Servet Çetin, Serdar Kesimal (Gökhan Zan), Hakan Balta, Selçuk Şahin (Mehmet Topal), Emre Belözoğlu (Gökhan Töre), Selçuk İnan (Sabri Sarıoğlu), Arda Turan (Mehmet Ekici), Kazım Kazım, Burak Yılmaz (Semih Şentürk)Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, başkanlığa seçildikten sonraki ilk milli maç heyecanını Estonya ile oynanan özel karşılaşmada yaşadı. Ankara'da 29 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen TFF Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda geçerli 201 oyun tamamını alarak başkanlığa seçilen Aydınlar ve yeni yönetim kurulu, milli takımın Estonya ile oynadığı özel maçla siftah yaptı.Milli Takım'da ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, İspanya'nın Atletico Madrid takımına transfer olmasının ardından Galatasaraylı olarak son kez Türk Telekom Arena'ya çıktı. Maçı izlemek üzere stada gelen taraftarlar, eski oyuncuları Arda'ya maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, “Büyük kaptan” tezahüratlarıyla tribüne çağırdıkları Arda'ya destek verdi. Büyük bölümü Galatasaraylı olan taraftarlar, sadece kendi takımlarının oyuncularını tribünlere çağırdı. Önce Sabri'yi tribünlere davet ederek üçlü çektirmesini isteyen taraftarlar, Arda, Servet ve Selçuk İnan'ı da çağırdı. Taraftarlar, son olarak geçmiş sezonlarda sarı-kırmızılı formayı giyen ve şu anda İspanya'nın Valencia takımında yer alan Mehmet Topal'ı da unutmadı ve bu oyuncuya da destek verdi.Maça öncesi milli takımın yaptığı şut antrenmanı sırasında kale arkası tribününde yar alan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu'na tepki gösterdi. Taraftarlar, özellikle Emre'yi attığı her şut sırasında yuhaladı. Emre gibi bir diğer Fenerbahçeli futbolcu Selçuk Şahin de tepkilerden nasibini aldı. İlk 11'lerin anonsu sırasında da taraftarlar, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'e tepkilerini sürdürdü. Taraftarlar, maç sırasında da Emre'yi topu her ayağına aldığı sırada yuhaladı ve ıslıkladı. Sahaya kaptan olarak çıkan Emre, kendisinin yarattığı penaltı pozisyonu sonrası attığı gole rağmen taraftarların tepkisini engelleyemedi. Emre, attığı gol sonrası formasındaki ay-yıldızlı armayı öperken, takım arkadaşları da kendisini teselli etmeye çalıştı.A Milli Takımı'nın Estonya ile oynadığı karşılaşmada Türk Telekom Arena boş kaldı. Taraftarlar, futbolda yaşanan olaylar nedeniyle lige verilen arada özlemlerini Türkiye-Estonya maçıyla giderme fırsatı bulmasına rağmen stada gelmedi. Tribünlerde büyük boşluklar oluşurken, mücadeleyi yaklaşık 20 bin seyirci izledi.Türkiye, 2014 Dünya Kupası eleme grubunda da rakibi olan Estonya ile oynadığı özel maçta rakibini test etme fırsatı buldu. A Milli Takım oyuncuları, Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde önümüzdeki ay Kazakistan ve Avusturya ile oynayacağı karşılaşmalar öncesi Estonya karşısında son durumlarını görme şansı yakaladı. Milli takım, bu akşam rakibi olan Estonya ile 2014 Dünya Kupası Grubu Elemeleri'nde de karşı karşıya gelecek. Millilerin grubunda ayrıca Hollanda, Macaristan, Romanya ve Andorra ile Dünya Kupası Finalleri'ne gitme mücadelesi verecek.A Milli Takım Teknik Direktörü Guus Hiddink, Estonya karşısında 23 kişilik aday kadrodaki bütün futbolcuları maç kadrosuna dahil etti. Kalede Sinan Bolat'a şans veren Hollandalı çalıştırıcı, savunmada Servet Çetin, Serdar Kesimal, Gökhan Gönül ve Hakan Kadir Balta'yı sahaya sürdü. Orta sahayı Kazım Kazım, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Selçuk Şahin ve Arda Turan'dan oluşturan tecrübeli teknik adam, ilerde ise Burak Yılmaz'ı görevlendirdi. Hiddink, ilk 11'de 5 Galatasaraylı, 4 Fenerbahçeli ve 2 Trabzonsporlu oyuncuya yer verdi. Belçika'nın Standard Liege takımında forma giyen Sinan Bolat da ilk 11'de oynarken, kadroda yer alan tek Beşiktaşlı İsmail Köybaşı yedek soyundu. Milli takımın özel maçta rakibi olan Estonya ise 18 kişilik maç kadrosuyla sahaya çıktı. Milli takım kadrosunda yer alan üç kaleci Sinan Bolat, Volkan Demirel ve Mert Günok da Estonya karşısında kadroda yer aldı.Estonya karşısında A Milli Takımı'nın kalesini koruyan Sinan Bolat, ilk kez milli olmanın heyecanını yaşadı. Belçika'da Standard Liege'nin formasını giyen Sinan, daha önceki maçlarda da milli takıma davet edilmesine rağmen Volkan Demirel'den kaleyi alamamıştı. Hiddink, Volkan'ı yedek soyundurup Sinan'ı ilk 11'de sahaya sürünce, gurbetçi oyuncu ilk kez milli formayı giymenin sevincini yaşadı.