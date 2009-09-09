Türkiye rakabette yükseldi

Türkiye rekabette 2 basamak yükselip 61'nci sıraya geldi.



Küresel rekabet edebilirlik endeksinde 2009-2010 döneminde İsviçre, dünyanın en rekabetçi ekonomisi ABD'yi geçerek ilk sıraya yerleşirken ABD ikinci sıraya geriledi. 2008-2009'da 63'üncü sırada bulunan Türkiye ise iki basamak yükselerek 61'inci sıraya çıktı. Dünya Ekonomik Forumu'nun, "Küresel Rekabet Edebilirlik 2009-2010 Raporu"na göre ABD, zayıflayan finans piyasaları yüzünden birinciliği kaybederken İsviçre, göreli ekonomik istikrarından ötürü ilk sıraya çıktı. İsveç, Danimarka, Finlandiya, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkeleri, endekste ilk 10'da hâkimiyeti ele geçirirken İngiltere 13'üncü, Fransa 16'ncı, İspanya 33'üncü ve İtalya 48'inci sırada yer aldı. Endekste gelişmekte olan ülkelerden Çin 29'uncu, Hindistan 49'uncu, Brezilya 56'ncı ve Rusya ise 63'üncü sırada yer aldı. Dünya Ekonomik Forumu raporda 133 ülkeyi değerlendirdi.



REKABET ENDEKSİNDE İLK 10 ÜLKE



1. İsviçre

2. ABD

3. Singapur

4. İsveç

5. Danimarka

6. Finlandiya

7. Almanya

8. Japonya

9. Kanada

10. Hollanda





