'Türkiye problemlerinden kendi sorumludur'

Eskiden her önemli finansal kriz patlak verdiğinde Türkiye gibi ülkelerin yardım sağlaması için IMF'nin kapısını çaldığını ancak artık bu dönemin değiştiği belirtildi.



Gazete, Türkiye'nin bu yıl ancak yüzde 2 büyüyebileceğini iddia ederken, IMF ile "Bir anlaşma her an olabilir ancak şimdi Türk hükümeti ile IMF arasındaki görüşmeler askıya alındı" yorumunu da yaptı.



New York Times gazetesi, Landos Thomas imzası ve "Türkiye, IMF yardımına direnmeye çalışıyor" ile yayınladığı başlığıyla geniş haber analizinde her önemli finansal kriz patlak verdiğinde Türkiye gibi ülkelerin yardım sağlaması için IMF'ye yalvardıklarını ancak artık dönem değiştiğini belirterek şunları yazdı:



"Dönem artık değişti. Bu günlerde Türkiye'nin en kıdemli ekonomik politika karar vericisi Mehmet Şimşek, hükümetinin IMF'nin tipik milyarlarca dolar tutarında destek paketine ihtiyacı olmadığı konusunda dünyayı ikna için elinden geleni yapıyor."



Türkiye'deki reformlara aşık yabancılar kitle halinde kaçıyor



Gazete, İstanbul'da New York Times'e (NYT) konuşan Şimşek'in, " İyi politikalarımız var. Piyasaların, IMF için pek bir rolü olmadığını söylemeleri beklerdik" yolundaki sözleri aktarırken "Ancak dinleyen varmı?" sorusunu da soruyor. Haberde şöyle devam ediliyor:



"Bu tür meziyetler, küresel finansal paniğin ortasında birdenbire riskten kaçınan yatırımcılarca pek önemsenmiyor. Dünya çapında diğer yükselen ekonomiler gibi Türkiye'de de, bir zamanlar ülkenin canlı büyümesine ve başarılı ekonomik reformlarına aşık olan yabancı sermaye kitle halinde kaçarken borsa ve para birimi hırpalandı."



NYT, Türkiye'nin şimdi istemese de yok olan özel sermayenin yerine IMF'den yardım sağlamak için sıkı mali koşulları kabul etmek zorunda kalma olasılığıyla karşı karşıya olduğunu öne sürdü.



Türkiye'nin tüm problemlerinden başkaları sorumlu tutulamaz



IMF ile işinin bittiğini zannederken Türkiye'nin politika karar vericilerinin, sorumlu olmadıkları bir krizin bedelini neden ödemek zorunda kaldıklarını sorduklarını kaydeden gazete, "Ancak Türkiye'nin problemlerinin tümünden başkaları sorumlu tutulamaz" diye yazdı.



NYT, Türkiye'nin bu yıl ancak yüzde 2 büyüyebileceğini öne sürerken bunun, genç ve büyüyen nüfusune iş fırsatlarının yaratılması için gerekli orandan çok uzak olduğunu belirterek gençlerin yüzde 40'ının işsiz olduğu tahmin edildiğini kaydetti.



Türk şirketlerinin de yoğun bir biçimde yurt dışında borçlandıklarını, borçlarının dolar varlıklarını çok aştığını da yazan gazete, UBS'nin uyumsuzluğu 73 milyar dolar olarak hesapladığına işaret etti.



"Yabancılar Türkiye için daha direkt kurtarma istiyor"



ABD'li gazete "Bir anlaşma her an olabilir ancak şimdi Türk hükümeti ile IMF arasındaki görüşmeler askıya alındı. Türkiye harcama konusunda daha esneklik için bastırırken IMF mali basiret tavsiye ediyor" değerlendirmesini yaptı. Gazete şunları da yazdı:



"Sayın Şimşek, gerekenin, ihtiyatlı bir stand-by ve sürekli izleme olduğunu söylüyor ancak yurt dışındaki yatırımcılar, gergin piyasaları yatıştırmak amacıyla Türkiye'nin, Ukrayna, Pakistan ve Macaristan ile varılan bağlayıcı paktlara benzeyen daha direkt bir kurtarmaya ihtiyacı olduğunu söylüyorlar."



NYT, AKP hükümetinin 2001 yılından bu yana enflasyon, kişi başına ulusal gelir ve yabancı yatırımlarda sağladığı büyük ilerlemeye dikkat çektiği haberinde en büyük olumsuzluğu, ise cari

açığın oluşturduğunu kaydetti.



"Kısa vadeli dahil tüm finansman durdu"



Tanınmış işadamlarının görüşlerine de yer verildiği haberde Soyak Holding Yönetimi Kurulu Başkanı Erkut Soyak'ın son aylarda yarım milyar dolara yakın projeleri rafa kaldırmak zorunda kaldığına dikkat çekildi.



NYT'ya konuşan Soyak da "Biz yatırımcıyız. Yatırım yapmadığımız zaman, sorunlar başladığı zamandır ve daha çok işsizlik görürsünüz. Şimdi de, kısa vadeli dahil tüm finansman durdu" şeklendi konuştu.



Buna karşın Garanti Bankası Genel Müdürü Ergün Özen, neden Türk bankalarının kredi vermeyi durdurduğunu izah ederken "Sorun bizden değil, uluslararası bankalardan kaynaklanıyor. Türkiye'ye çok kredi veriyorlarda. Şimdi ise, bizim için paraları yok" dedi.



Ancak NYT, haberinde 62 yaşındaki emekli Yavuz Aydemir'in görüşlerini de aktardı. Gazete, Aydemir'in, "Amerika hapşırdığında biz zatürre oluyoruz" demekle birlikte hızla düşen piyasalar nedeniyle panik olmadığına dikkat çekerek Aydemir'in tasarruflarının bir Türk bankasında tuttuğunu, hükümet ve para birimine güvendiğini kaydetti. Aydemir de, "Yabancılar kaçabilir ancak biz Türkler o kadar kolay korkmayız" ifadesini de kullandı.