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TÜRKİYE PLAJ FUTBOLUNDA ŞAMPİYON OLDU İSTANBUL (A.A)

29 Ağustos 2010 21:07

-TÜRKİYE PLAJ FUTBOLUNDA ŞAMPİYON OLDU İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - Plaj Futbolu Milli Takımı, Avrupa Ligi Süper Finalleri Yükselme Grubu'nda şampiyon olarak önemli bir başarıya imza attı. Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleştirilen Avrupa Plaj Futbolu Ligi Süper Finalleri Yükselme Grubu karşılaşmalarında, (B) Grubu'nu lider tamamlayan ve finalde Fransa ile eşleşen milli takım, mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı. Plaj Futbolu Milli Takımı, elde ettiği bu başarıyla gelecek yıl Avrupa Elit Ligi A Kategorisi'nde mücadele etme hakkını da kazanmış oldu.

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