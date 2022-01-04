Türkiye Özel Okullar Derneği: 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranı yüzde 63

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), 2022-2023 öğretim yılında okul ücretlerinde azami artış oranının yüzde 63 olacağını açıkladı.

TÖZOK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllardaki uygulamaları değerlendirildiğinde 2022-2023 öğretim yılı okul ücretleri için azami artış oranının % 62,98 olduğu görülmektedir.

Kurumlarımız velilerini ve çalışanlarını göz önüne alarak azami dikkatle bütçe yapacak ve kendi artış oranlarını yayınlayacaklardır."