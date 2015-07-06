Türkiye oyun oynamada dünya birincisi

Akıllı telefon pazarının gelişmesiyle online oyunlara merak arttı. Türkiye’de 30 milyon kullanıcı online ortamda oyun oynuyor. Türkiye oyuncu başına oyun oturumu süresinde 38.4 dakika ile dünyada birinci.

Ekonomik büyüklüğü 100 milyar doları aşan dijital oyun pazarının hacmi mobilin hız katlanmasıyla büyüdü. Dünyada 2 milyar kişi dijital oyun oynarken Türkiye’de de bu sayı 30 kilyon kişiyi aşmış durumda.

Gartner Oyun Sektörü Araştırma Raporu’na göre, oyun konsolları donanım ve yazılımını içerecek şekilde tanımlanan oyun sektörünün, 2015 sonunda 111 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Türkiye’de bu yarışta geri kalmamak için Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda hazırlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı’na göre, oyun geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere, sektör desteklenecek, gerekli adımlar belirlenecek strateji ve eylem planı çerçevesinde atılacak.

50 milyona çıkacak

Son 3 yılda akıllı telefon kullanımının yaygınlaşmasıyla mobil oyun pazarında hızlı bir büyüme olduğuna dikkat çeken Joygame’in üst yöneticisi Barış Özistek, Akıllı telefon kullanıcılarının yüzde 50’den fazlasının mobil oyun oynadığını söyledi.

Özistek sosyal web oyunlarının yerlerini mobil oyunlara bıraktığını anlatarak, “Dijital oyun kullanıcı sayısı Türkiye’de 30 milyona ulaşmış durumda. Özellikle akıllı telefonlar ve mobil internet çok hızlı yayılıyor. 2018’de dijital oyun kullanıcı sayısının dünyada 3 milyarı Türkiye’de ise 50 milyonu geçmesi bekleniyor. Pazar hacmi ise 100 milyar doları aşacak” dedi. Oyun pazarının yüzde 70’inin yabancı firmaların hakimiyetinde olduğuna dikkat çeken Özistek, “Ülke olarak Türkiye’de geliştirilip dünyada popüler olan oyunların sayısı ve dünyadaki başarısına odaklanmamız gerekiyor. Bu alanda oyun geliştiriciler hem maddi hem de sistematik olarak desteklenirse ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden biri oyun olabilir” diye konuştu.

Türkiye’de genç nüfusun dijital oyun kültürünün yaygın olduğunu belirten Level Dergisi Yayın Yönetmeni Fırat Akyıldız dijital oyun platformu Steam’ın verilerine göre anlık aktif oyuncu sayısının 9 milyon olduğunu ifade etti.

Geliştiricilerin Tercihi Android

Game Developers Conference (GDC) Europe’nin hazırladığı rapora göre Avrupa’daki oyun geliştiricilerin yüzde 63’ü Android için oyun geliştirdiklerini ifade ederken, yüzde 57’si ise iOS için geliştiriyor. PC platformu mobili gerçerek en popüler platform olurken; Xbox One’a ve PlayStation 4’e olan ilgi artıyor.