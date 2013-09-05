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Spor

'Türkiye olimpiyatı çoktan haketti'

Kadınlar bin 500 metrede gümüş madalyası bulunan milli atlet Gamze Bulut, İstanbul'un 2020 Olimpiyatları'na adaylığı ile ilgili, 'Türkiye Olimpiyatı çoktan hak etti' dedi

05 Eylül 2013 13:19

Londra Olimpiyatları'nda ikincilik kürsüsüne çıkarak, ülkemizi başarıyla temsil eden milli atlet Gamze Bulut, antrenörü Süleyman Altınoluk ile birlikte DHA'ya konuşarak, Arjantin'de 7 Eylül'de belirlenecek 2020 Olimpiyat oyunlarında İstanbul'un çok şanslı olduğunu dile getirdi.
Çalışmalarını Kayseri'de sürdüren ve Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) 1. sınıf öğrencisi Gamze Bulut, İstanbul'daki sportif tesislerin ve kültürel eserlerin Londra'dan geri kalmadığını belirterek, "Sadece İstanbul değil, Anadolu kentleri bile mükemmel tesislerle donandı. Londra Olimpiyatları'nda aldığımız madalyalar Türkiye'nin tanıtımına, 2020 Olimpiyatları'na talip olmamızda önemli bir referanstır. Ülkemizin de olimpiyat ruhunu anlamasını, insanlarımızın bunu tanımasını istiyorum. Bu Türkiye'nin hakkıdır. Olimpiyatlar sadece sportif açıdan değil, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ve en önemlisi tanıtım açısından da çok önemli. İstanbul'un gerek tarihi güzellikleri, gerekse tesisleriyle Olimpiyat düzenlemeyi çoktan hak ettiğine inanıyorum. Gerek Tokyo, gerekse Madrid daha önce de olimpiyatlar düzenlemişlerdi. Şimdi sıra bizde" şeklinde konuştu.
Gamze Bulut, son zamanlardaki doping olaylarının Türkiye'nin adaylığını olumsuz etkilemeyeceğine de vurgu yaparak, "Yaşanan doping olaylarıyla olimpiyatları karşılaştırmak doğru değildir. Her ülkede benzer durumlar yaşanıyor" ifadesine yer verdikten sonra, "Türk halkı spora ve sporcuya değer veren, takdir eden bir yapıdadır. Kararı merakla bekliyorum" dedi.
 

En büyük rakibimiz art niyet

 
Atletizm milli takım antrenörlerinden ve Gamze Bulut'un çalıştırıcısı Süleyman Altınoluk da Türkiye'nin 2020 Olimpiyatları çoktan hak ettiğini, ülkemizin 3 dönemdir olimpiyatlara talip olduğunu hatırlatarak, "Türkiye, İstanbul'da Olimpiyat düzenlemeyi her yönüyle hak etmektedir. Bu konuda ciddi bir çalışma yapılmış, her türlü hazırlık tamamlanmıştır. Adaylar arasında en şanslı olan biziz. Mevcut tesislerin yanı sıra 2020 yılına kadar şehirler kurulur. Mevcut tesislerimiz bile bizi öne taşımaktadır. Olimpiyat sayesinde ülkemiz daha farklı tanıtılır. Ülke olarak, kültürler mozaiği olmak özelliğimiz öne çıkmaktadır. Hükümet bu öneri her açıdan desteklemektedir. Ciddi yatırımlar yapılmaktadır. İstanbul olimpiyatları sportif açıdan, turizm açısından, kültürel ve sosyal açıdan, ekonomik açıdan getiriler de getirecektir" şeklinde konuştu.
Altınoluk, 2020 Olimpiyatları'nın İstanbul'a verilmemesi halinde bunun altında art niyet aranması gerektiğini sözlerine ekledi.

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