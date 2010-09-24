-TÜRKİYE ÖİV'DE DÜNYA BİRİNCİSİ ANKARA (A.A) - 24.09.2010 - Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Kızılot, 1999 yılından bu yana Özel İletişim Vergisi (ÖİV) ile 30 milyar lira toplandığını bildirdi. Vergi konusunda Türkiye ile AB arasında uçurum bulunduğunu belirten Kızılot, mobil görüşmede 3. olmasına karşın Türkiye'nin vergide dünya 1. si olduğunu bildirdi. 27. Ulusal Bilişim Kurultayı'nda ''telekomünikasyon Sektöründe Vergi Düzenlemeleri'' konulu panele başkanlık yapan Kızılot, sözlerine, sektör için çok önemli olan bir toplantıya yeteri kadar ilgi gösterilmemesi ve toplantıyı az sayıda izleyicinin takip etmesinden dolayı ''şok'' olduğunu belirterek başladı. Vergi konusunda Türkiye ile AB arasında uçurum bulunduğunu belirten Kızılot, mobil görüşmede 3. olmasına karşın Türkiye'nin vergide dünya 1. si olduğunu ifade etti. AB'de vergilendirmede mobil ile sabit arasında ayrım olmadığını, Türkiye'de ise mobil iletişimin daha pahalı olduğunu belirten Kızılot, Avrupa'da sadece KDV alınırken Türkiye'de değişik adlar ile bir çok vergi toplandığına işaret etti. 1999 yılında deprem sonrası süreçte uygulamaya alınan geçici Özel İletişim Vergisi'nin, amacından uzaklaşarak kalıcı hale getirildiğini anlatan Kızılot, bugüne kadar bu vergi ile 30 milyar lira toplandığını bildirdi. Kızılot, 2010 yılı bütçesi içerisinde ÖİV'den beklenen gelirin yılın 8 aylık dönemi itibarıyla yüzde 56 oranında gerçekleştiğini belirterek ''Yıl sonu itibarıyla hedef tutmayacak, 'Hedef tutmadı vergiyi artıralım' denirse daha da tatsız olacak'' dedi.