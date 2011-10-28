Türkiye öğretmen edasıyla konuşuyor

T24

'Vatandaşlık sözü verildi'



'Askere ateş emri verilmedi'



'Benim Dolarlarım yok'



İngiliz Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk'e Suriye'nin başkenti Şam'da demeç veren Buseyna Şaban, Türkiye'nin Suriye politikasını anlaşılmaz onlarak nitelendirdi."Suriye, Türkiye'ye Arap dünyasının kapılarını açtı" diyen Şaban, "Türkler Suriye'ye vizesiz giriyor. Suriye pazarları Türk mallarıyla dolu. Türkiye'nun bu tutumu takınmasının altında daha büyük nedenler olmalı. Türkiye NATO üyesi ve füze kalkanı bu ülkeye kuruluyor. Türkiye'nin pastadaki payı ne bilmiyorum" şeklinde konuştu.Suriye'de geçtiğimiz mart ayında başlayan şiddet olayları sonrasında Hatay'a gelen Suriyeli mülteciler konusuna da değinen Şaban, "Türkiye'ye kaçıp daha sonra dönenler, Türklerin kendilerine vatandaşlık vaadinde bulunduğunu söylediler. Idlib'den kaçan birisi niçin Türkiye'ye gitmek ister? Neden Halep'e gitmez?"Beşşar Esad'ın siyasi ve basın danışmanı Buseyna Şaban, Suriye'de şiddet olayları başladıktan sonra askerin protestoculara ateş etmesi yönünde bir emir verilmediğini iddia etti.Esad rejiminin bazı yetkililerine ekonomik yaptırım uygulayan ABD'nin listesinde Buseyna Şaban da bulunuyor. Şaban, ABD'nin kendisine karşı ekonomik yaptırım kararı almasının bir anlam ifade etmediğini dile getirerek, "Benim servetim yok, sadece bir servetim var o da halkımın sevgisi. ABD'liler serveti sadece "dolar" olarak algılıyorlar. Benim dünyanın hiçbir yerine tek bir dolarım yok" şeklinde konuştu.