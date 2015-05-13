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Türkiye, OECD'nin küresel eğitim araştırmasında 41. oldu

Listenin ilk sırasında Singapur yer alırken, son sırada ise Batı Afrika ülkesi Gana yer alıyor

13 Mayıs 2015 19:36

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) gerçekleştirdiği küresel eğitim araştırmasında, Türkiye 41. oldu. 76 ükenin yer aldığı listenin ilk beş sırasında Singapur, Hong Kong, Güney Kore, Japonya ve Tayvan bulunuyor. Son beş sırada ise Afrika ülkeleri var.

Yapılan araştırmayla birlikte, ilk kez eğitim kalitesini küresel düzeyde ölçtüklerini söyleyen OECD yetkilileri, 76 ülkedeki sınav sonuçlarını temel alarak yapılan kıyaslamanın, eğitim ve ekonomik büyüme arasındaki bağlantıyı gösterdiğini söylüyor.

"Bu araştırmayla ilk kez küresel düzeyde eğitim kalitesini ölçtük" diyen OECD Eğitim Direktörü Andreas Schleischer, araştırmanın amacını, "zengin ve yoksul ülkelere kendilerini dünyanın eğitim liderleriyle kıyaslama fırsatı vermek, zayıflıklarını ve güçlü yanlarını görmelerini sağlamak ve eğitimde kaliteyi arttırmanın uzun vadeli ekonomik yararlarını göstermek" olarak açıklıyor.

 

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