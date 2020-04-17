Türkiye nüfusunun yüzde 27,5'i çocuklardan oluşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin çocuk istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin çocuk nüfusu, geçen yıl sonu itibarıyla 22 milyon 876 bin 798 olarak belirlendi. Çocuklar, ülke nüfusunun yüzde 27,5'ini oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarında, çocuk nüfus oranının 2023 yılında yüzde 27'ye, 2030'da yüzde 25,6'ya, 2040'ta yüzde 23,3'e, 2060'ta yüzde 20,4'e ve 2080'de yüzde 19'a gerileyeceği öngörüldü.

Verilere göre; 2019 yıl sonu itibarıyla, Türkiye nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi oldu ve bunun 22 milyon 876 bin 798’ini çocuklar oluşturdu.

"En popüler isimler Yusuf ve Zeynep"

TÜİK tarafından 'İstatistiklerle Çocuk 2019' verileri açıklandı. Bu kapsamda en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi de Zeynep oldu.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre; 2019 yılında doğan bebeklere konulan en popüler erkek bebek isimleri, Yusuf, Eymen ve Miraç, en popüler kız bebek isimleri ise Zeynep, Elif ve Defne oldu. 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan erkek isimlerinin Yusuf, Mustafa ve Mehmet; kız çocuk isimlerinin ise Zeynep, Elif ve Yağmur olduğu görüldü.