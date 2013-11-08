'Türkiye nüfusu 100 milyona ulaşamayacak'

TÜİK'in projeksiyonuna göre, doğurganlık hızındaki azalışın devam etmesi durumunda nüfus 100 milyona ulaşamadan 2050 sonrası gerilemeye geçecek.

Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan 2014 Programı'ndan yapılan derlemeye göre, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre 2012 yılı sonunda 75,6 milyon olan Türkiye nüfusunun, bu yılın sonunda 76,5 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan uzun dönem nüfus projeksiyonlarına göre, doğurganlık hızındaki azalışın devam etmesi durumunda nüfusun 2050 yılına kadar artarak 93,5 milyon kişiye ulaşması, daha sonra azalışa geçerek 2075 yılında 89,2 milyon kişiye gerilemesi bekleniyor.

Ömür uzuyor, yaşlı nüfus artıyor

Bebek ölüm hızının gerilemesi ve doğuşta beklenen hayat süresinin uzaması sonucunda yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı da gün geçtikçe artıyor.

Türkiye'de ortalama yaşam süresinin 2013 yıl sonu itibarıyla erkeklerde 74,7, kadınlarda 79,2 olmak üzere ortalama 76,9'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Tedbir alınmaması durumunda 2038 yılından itibaren çalışma çağı (15-64 yaş) nüfusunun azalmaya başlayacağı tahmin edildi.

Doğurganlığın daha da azalacağı öngörülüyor

Ekonomik ve sosyal dönüşümün bir sonucu olarak doğurganlık hızı azalmaktadır. Gelecekte kadının eğitim, gelir ve istihdam düzeyinde beklenen artışlar sonucunda doğurganlığın daha da azalması bekleniyor.

TÜİK uzun dönem nüfus projeksiyonlarına göre, tedbir alınmaması durumunda bu hız 2050 yılına kadar 1,65 seviyelerine kadar gerileyecek.

Yabancı çalışan artıyor

Ekonomik gelişmeler, uluslararası kalkınma işbirliği yapısı içindeki değişen rolü, yürütülen dışa açılma politikaları Türkiye'nin göç alan ve veren ülke konumunu güçlendirdiği gibi, Türkiye'ye yönelik nüfusun profilini de değiştirdi.

Bu çerçevede, yabancılara verilen çalışma izni sayısı bir önceki yıla göre yüzde 85,8'lik artışla 2012 yılında 32 bin 272'ye yükseldi. Yabancı çalışanların yüzde 60,6'sını kadınlar oluşturdu.