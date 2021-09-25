Türkiye'nin yüzde 96'sı gelecekte susuzluk yaşanacağını düşünüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 26 ilde yaptığı ankette Türkiye'de su tüketim alışkanlıklarını belirlemeye çalıştı. Araştırmaya göre, ankete katılanların yüzde 96'sı 'Gelecekte susuzluk yaşamamak için ciddi tedbirler alınmalı' görüşünü destekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, su ile ilgili kısa, orta ve uzun dönem stratejileri belirlemek amacıyla başlattığı 1’inci Su Şurası kapsamında Türkiye’nin su tüketim alışkanlıklarını da ortaya koydu.

26 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilen anket çalışmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Ankete katılanların yüzde 96’sı, ‘Gelecekte susuzluk yaşamamak için ciddi tedbirler alınmalı’ görüşünü destekliyor. Gelecekte susuzluk yaşanabileceğini düşünenlerin oranı ise toplamda yüzde 89’a tekabül ediyor.

Su tasarrufu yapanlar yüzde 83

Ankete katılanların yüzde 83’ü, su tasarrufuna dikkat ettiğini düşünüyor. Yüzde 31’i ‘çok dikkatliyim’, yüzde 52’si ‘biraz dikkatliyim’ dedi. Tasarruf konusunda en dikkatli olunan kesim 40-44 yaş aralığı olarak öne çıkıyor. Bölgesel ayrımda Akdeniz ile Doğu ve Güney Doğu bölgesinde yaşayanlar su tasarrufu konusunda daha dikkatli. Yine kalabalık aileler su tasarrufu konusunda daha dikkatli grubu oluşturuyor.

Tasarruf yansımıyor

Ankette su tüketimi davranış kalıplarını ortaya çıkarabilmek için toplumsal ve bireysel hassasiyetleri ölçen analiz, su konusundaki endişelerin tasarrufa yansımadığını ortaya koyuyor. Buna göre, görüşülenlerin yüzde 22’si diş fırçalarken, yüzde 52’si el yıkarken suyu açık bıraktığını söyledi. Katılımcıların yüzde 67’si çamaşır makinesinde ön yıkamalı program kullandığını, yüzde 43ü makinesini tam doldurmadan çalıştırdığını belirtti. Yine ankette aylık ortalama su faturasının 88 TL olduğu belirlendi.