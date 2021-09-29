Türkiye'nin risk primi Nijerya'yı geçti

Son günlerde TL'deki değer kaybı tekrar hızlanırken, kredi iflas riskini gösteren CDS'ler de hızla yükseliyor. Merkez Bankası'nın (TCMB) sürpriz faiz indirim kararı ile Türkiye'nin risk primi yeniden 400 puanın üzerine çıktı.

Halihazırda risk primi sıralamasında Türkiye, zaten uzun bir süredir gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere arasında Arjantin'den sonra en riskli görülen ekonomiler arasında önde gidiyordu.

Sözcü'den Mehtap Özcan Ertürk'ün haberine göre TCMB'nin yüksek enflasyon ve risklere rağmen iktidarın isteği doğrultusunda faiz indirimine gitmesi ile 5 yıllık CDS primi (kredi temerrüt takası) yeniden yükselişe geçince uzun süredir başa baş olduğu Nijerya'nın da (384) gerisine düştü. Türkiye dün itibarıyla 432 puana yükselen CDS'leri ile Arjantin, Tunus ve Ekvador'un ardından dünya sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi. Türkiye'yi Mısır (431 puan), Ukrayna (424 puan) ve Nijerya (401 puan) takip etti.

"Bu kadar yükselmesine şaşırmamak lazım"

Türkiye'nin dış borçlanmada, ABD ve AB'de faizler yüzde 1-2'yi geçmezken dolar veya Euro bazında yüzde 6-7 faizle ancak borç bulabildiğini kaydeden Ekonomi eski Bakanı Ufuk Söylemez, “Kredi derecelendirme kuruluşları S&P, Fitch ve Moody's ‘yatırım yapılamaz' notu verdiği, verilerine güvenilmeyen, Merkez Bankası'nın bağımsız hareket edemediği, 10 bin doların da altına düşen kişi başı milli gelire sahip anti-demokratik bir iktidar zihniyetinin hüküm sürdüğü şartlarda, CDS'lerin bu kadar yükselmesine şaşırmamak lazım” yorumunu yaptı.

Faiz indiriminin ardından T24 yazarı Barış Soydan'a konuşan TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ülke risk primine ilişkin açıklamaları ile gündem oldu.

Kavcıoğlu, Türkiye'nin risk priminin bu kadar yüksek olmasına çok anlam veremediğini ifade ederken, CDS'i Brezilya'yı örnek göstererek “zenginlerin saldırılardan korunmak için çok yüksek duvarlar arkasındaki evlerde yaşamak zorunda kalması” olarak anlatması tartışma yarattı.