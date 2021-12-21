TOGG, ABD'ye götürüldü

Türkiye'nin milli otomobili TOGG, ABD Las Vegas'taki CES 2022 fuarı için Atatürk Havalimanı'nda uçağa yüklenerek götürüldü.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek ve dünyanın en büyük teknoloji firmalarının yer aldığı Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022'de Türkiye'nin milli otomobili TOGG da yer alacak. 3 ton ağırlığındaki TOGG, Atatürk Havalimanı'nda saat 17.30 sıralarında THY görevlileri tarafından Boeing 777F tipi TK6361 sefer sayılı kargo uçağına yüklendi. Özel ekipmanlarla hassas kargo odasında taşınacak ve her hareketi kameralarla izlenecek olan TOGG'un uçuşu yaklaşık 11 saat sürecek. TOGG, fuarda yeni logosuyla ilk kez tanıtılacak.