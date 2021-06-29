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Yaşam

Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali'nin programı belli oldu

29 Haziran 2021 11:27

Türkiye'nin Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali ''Pet’N Play'', birbirinden farklı etkinlikler ve sürprizler ile 9-10-11 Temmuz’da Caddebostan Sahili ve 24-25-26 Eylül’de Bebek Parkı’nda İBB iştiraklerinden Kültür AŞ desteğiyle gerçekleşecek.

Elto Tanıtım organizasyonunda düzenlenecek festivalde katılımcıları uzman eğitmenler, veterinerler ve ünlü konuklarla söyleşiler, etkinlikler, ödüllü yarışmalar, showlar, çocuklar için atölyeler, standlar ve tüm gün müzik ve eğlence bekliyor olacak.

Ziyaretçiler için girişin ücretsiz olacağı festival, geliriyle sokak hayvanlarının klinik ihtiyaçları için Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu'na bağış yapılacak.

Evcil Hayvan ve Yaşam Festivali
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