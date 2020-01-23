Türkiye'nin en çok konuşulan 'Vedat'ları sosyal medyada diyalog kurdu: Birkaç ay önce hayatıma giren biri var
23 Ocak 2020 13:53
Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile gurme Vedat Milör arasındaki diyalog sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.
Milor, oldukça aktif olarak kullandığı kişisel Twitter hesabından “Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram'da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar” paylaşımında bulundu.
Bu ilginç paylaşım kullanıcılar tarafından yüzlerce kez yeniden paylaşılıp, beğenilirken Vedat Muriqi “Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde” yanıtını verdi ve sosyal medyada bu diyalog adeta gündem oldu.
Daha sonra başarılı golcü Muriqi’nin yanıtına Milor, “Sevindim. Afiyet olsun” cevabını verdi.