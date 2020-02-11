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Dünya

Suriye Ordusu: Türkiye'nin bölgedeki hamlelerine saldırıyla karşılık vereceğiz

Suriye Ordusu, Türkiye'nin Suriye egemenliğin ihlal etmekle suçladı

11 Şubat 2020 19:03

Suriye Ordusu, Türkiye'nin İdlib'teki her türlü müdahalesine, karşı saldırıyla cevap vereceğini açıkladı.

Reuters'un haberine göre; sınırdaki terör tehdidi nedeniyle İdlib ve Halep bölgelerine çok sayıda askeri takviye gönderen Türkiye’yi Suriye’nin egemenliğini ihlal etmekle suçladı.

Açıklamanın devamında, Türkiye’nin İdlib’deki hamlelerine karşılık Suriye Ordusu tarafından saldırı düzenleneceği belirtildi.

Dün Suriye'nin İdlib kentinde çatışmaları önlemek amacıyla bölgeye takviye olarak gönderilen TSK personeline yönelik olarak rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 asker şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.

Saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedefler TSK tarafından ateş altına alınarak karşılık verilmişti. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır” ifadesi kullanılmıştı.

 

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