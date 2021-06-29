Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yapılıyor

Türkiye'nin 5'inci çift kol nakli ameliyatına, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde yapılıyor. Antalya'da beyin kanaması sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen polis memuru Sami Şahin'in (34) bağışlanan iki kolu, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a (34) naklediliyor.



Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Sami Şahin'in 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşince, hastanenin koordinasyon biriminde görevli koordinatör Uğur Genç, aileyi organ ve çift kol bağışı konusunda bilgilendirdi. Aile Şahin’in organlarını bağışlama kararı aldı. Yapılan operasyonla Sami Şahin'in böbrek, karaciğer, kalp, akciğer ve korneaları ile alındı. Şahin'in kalbi ve karaciğeri, AÜ Hastanesi'nde bekleyen hastalara nakledilirken, akciğeri Ankara Şehir Hastanesi'ne bir böbreği İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Korneaları ise AÜ Hastanesi'nde iki hastaya nakledilecek.

İlk kol 7 saatte nakledildi

Ardından Sami Şahin’in kollarının nakli için uygun olduğu belirlenen, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu iki elini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır ile irtibata geçildi. İstanbul’da yaşayan Ayılmazdır, dün saat 21.00 sıralarında Antalya'ya davet edildi. Ağabeyi Bayram Ayılmazdır ile birlikte yola çıkan Yavuz Ayılmazdır, saat 23.00 sıralarında kentte geldi. AÜ Hastanesi'nde son tetkikleri yapılan Ayılmazdır, saat 02.00 sıralarında Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Sağ kol naklini 7 saatte gerçekleştiren ekip, sabah saatlerinde sol kolun nakline başladı.

"5 ailenin hayatı değişecek"

Çift kol nakli operasyonu öncesinde açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Özkan, "Koronavirüs nedeniyle uzun süredir nakil yapamamıştık. Hem biz sabırsızlanıyorduk hem de bekleyen hastalarımız vardı, onlara da ümit oldu. Bağış yapan hasta yakınlarına da teşekkür ediyoruz. En az 5 ailenin hayatını değiştirecekler inşallah. Biliyorsunuz ki riskli ve komplike bir ameliyat, başlayacağız inşallah, sağlıcakla bitiririz ve tekrar karşınıza çıkıp güzel haberler veririz. Uzun bir ameliyat bizi bekliyor inşallah güzel geçer” dedi.



Prof. Dr. Ömer Özkan ise, "İnşallah yeni bir çift kol nakli için bir arada bulunuyoruz. Bu bizim beşinci çift kol naklimiz. Testleri bitmek üzere, belki de bitmiştir. Anestezi ile beraber konuşup değerlendireceğiz. Çok eski bir hastamız, donöre uygun bir hastaydı. İstanbul'dan geldi hastamız. Şimdi tekrar görüşüp değerlendireceğiz" dedi.

Nakilde 30 kişilik ekip görev alıyor

İlk olarak sağ kol nakledilen Ayılmazdır'a, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'ın başkanlık ettiği 30 kişilik ekip sol kol nakil operasyonunu sürdürüyor. Operasyonun gidişatıyla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, ilk olarak sağ kolun nakledildiğini ve 7 saat sürdüğünü söyledi. Kalabalık ekiple ameliyatın yapıldığını belirten Prof. Dr. Özkan, “Kolayladık ameliyatı ama ne olacağı belli olmaz. Ufak tefek sıkıntılar olabiliyor. Mikrocerrahi ameliyatıdır bu. Önce sağı naklettik. Sonra sola başladık ancak sağa tekrar döndük bazı revizyonlar gerekti. Sanırım 2 saate kadar biter. Zaman zaman aksaklıklar oluyor ama 2 saate biter herhangi bir aksilik olmazsa" diye konuştu.

İlk çift kol nakli 2010'da yapıldı

Türkiye'de ilk çift kol nakli, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası Cihan Topal'a yapıldı. Kollarını dirsek altından silaj makinesine 2008 yılında kaptıran Topal'a, Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Fatih Demirel'in (23) 2 kolu, 25 Eylül 2010'da AÜ Hastanesi'nde 7 saat süren ameliyatla nakledildi.



İkinci çift kol nakli ise 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirildi. Uşak'ta intihar eden ve beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'nın (39) kolları ve sağ bacağı, AÜ Hastanesi'nde Atilla Kavdır'a (34) nakledildi. Kılcal damarlar nedeniyle uyum sorunu yaşayan ve morarma görülen bacak, ertesi gün ameliyatla alındı. Kavdır, nakilden 103 gün sonra 4 Mayıs 2012'de mantar enfeksiyonu nedeniyle yaşamını yitirdi.



Türkiye'nin üçüncü çift kol nakli yine AÜ Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Antalya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren Emin Konar'ın (23) bağışlanan 2 kolu, 2008 yılında Adıyaman'da tarlada bulduğu amonyum sülfat ve amonyum nitrat karışımının patlaması sonucu kollarını kaybeden Mustafa Sağır'a 2 Şubat 2016'da nakledildi.



Türkiye'nin dördüncü çift kol nakli ise 26 Kasım 2019'da, AÜ Hastanesi'nde Yusuf Oğuz Şimşek'e (26) yapıldı. (DHA)