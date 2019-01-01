Türkiye nasıl İngiltere'den en çok plastik çöp alan ikinci ülke haline geldi?

Türkiye, Kasım 2017 - Ekim 2018 döneminde İngiltere'den 80 bin ton plastik çöp aldı. İngiltere'den Türkiye'ye gönderilen çöpler bir yıl öncesine kıyasla yüzde 33'lük bir artış anlamına geliyor. Böylece Türkiye, Malezya'nın ardından İngiltere'nin en çok plastik çöp gönderdiği ikinci ülke konumuna yükseldi.

Bu artışın temel nedeni Çin'in aldığı kararlara dayanıyor. Son yıllarda İngiltere ürettiği plastik çöplerin büyük bölümünü Çin'e gönderiyordu.

Sadece üç yıl önce İngiltere'den Çin'e giden plastik ambalaj, bardak ve benzeri çöplerin miktarı yarım milyon ton seviyesindeydi.

Çin İngiltere'nin bir yılda ürettiği çöplerin üçte ikisini alıyordu.

Ancak 12 ay önce Çin ülke dışından çöp alınmasını yasaklayan bir yasa çıkardı. İngiltere'deki geri dönüşüm şirketleri o dönemde Çin'in bu adımının bir milat olacağını, İngiltere'de plastik dağları oluşacağını söylemişlerdi.

Plastik dağları nerede?

İngiltere'de plastik dağları oluşmuş değil. Ortaya çıkan plastik çöp miktarında da ciddi bir azalma yok.

Çin'in çekilmesiyle ortaya çıkan boşluğu ise başka ülkeler doldurmuş durumda.

İngiltere bazı plastik çöplerinden ise yakarak kurtuluyor.

Türkiye ikinci sıraya yerleşti

Çin'in plastik alımını durdurduğu Kasım 2017'den Ekim 2018'e kadar olan dönemde İngiltere 611 bin ton plastik çöpü yurtdışına gönderdi. Bu dönemde yurtdışına giden çöpün miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 geriledi.

Çin'in denklemden çıkmasıyla İngiltere'nin plastik çöplerini almaya başlayan başlıca ülkeler ise Malezya ile Türkiye oldular.

Ülkeler plastik çöpleri alıp geri dönüştürerek kâr elde edebildikleri için yurtdışından plastik alımını tercih edebiliyor.

Malezya 2017 - 2018 döneminde İngiltere'den plastik çöp alımını yıllık bazda yüzde 68 artırarak 105 bin tona çıkardı.

Türkiye ise İngiltere'den bir önceki yıla göre yüzde 33 daha fazla plastik çöp alarak toplam miktarı 80 bin tona çıkardı.

Üçüncü sırada yer alan Polonya ise üçüncü sırada yer alsa da, İngiltere'den aldığı plastik çöpü bir miktar azalttı.

Malezya neden İngiltere'nin çöplerini istiyor?

Çin'in plastik çöp alımı yasağıyla birlikte Malezya sadece İngiltere'den değil, diğer ülkelerden de plastik çöp almaya başlamış durumda.

Malezya Tüketici Birliği ve 'Dünya'nın dostları' vakfı analisti Mageswari Sangaralingam, "Malezya bu kadar plastik çöpü işleyerek geri dönüştürebilecek kapasiteye sahip değil. Geri dönüşüm tesislerinin sayısı sınırlı" diyor.

Sangaralingam ayrıca ülkeye gönderilen plastik çöplerin önemli bir bölümünün de geri dönüşümden geçemeyecek durumda olduğu ve çöplüklere gönderildiğini ifade ediyor.

Malezya hükümeti yurtdışından plastik alımını sınırlamaya yönelik yasal düzenlemeler üzerinde çalışmaya başlamış durumda. Hükümetin planı gelecek üç yıl içerisinde plastik çöp alımını kademeli olarak azaltıp üç yılın sonunda da tamamen bitirmeyi amaçlıyor.

Sangaralingam ise hükümetin daha kısa vadeli bir tedibir açıklaması gerektiğini ifade ederek, "Malezya dünyanın çöplüğü değil. Plastik çöp alımı bir an önce durdurulmalı" diyor.