Türkiye Müzik Ödülleri sahipleri belli oldu

18 yıldır verilen Kral Müzik Ödüllerinin, bu yıl 'Türkiye Müzik Ödülleri' adıyla 19.'su düzenlendi.

200 jüriden oluşan ve 4 milyon oyla belirlenen Türkiye Müzik Ödülleri gecesi Murat Boz'un şarkısı ile açıldı.

Gecede Müslüm Gürses, Halil Sezai tarafından "Adını Sen Koy" şarkısı ile anıldı. Halil Sezai, kendi yaptığı tişörtü Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Hanım'a hediye etti.

Pop müzik sanatçısı Murat Boz ise, "Kral Tv Müzik Ödülleri, Türkiye Müzik Ödülleri diye değiştirildi. Ben ödül almadığım zamanlarda da bu ödül törenine geldim. Ben ödül alsam da almasam da sahnede ödül alan arkadaşlarımı alkışlamaktan onların yanında olmaktan yanayım. Sektörde birbirimizi desteklemek gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen bu yılki 2013 Türkiye Müzik Ödülleri sahipleri ise şöyle.

En iyi çıkış yapan şarkıcı: Mehmet Erdem

En iyi özgün film müziği: Yıldıray Gürgen (Evim Sensin)

En iyi özgün dizi müziği: Aytekin Ataş (Muhteşem Yüzyıl)

En iyi Grup: Seksendört

En iyi klip: Ziynet Sali - Her Şey Güzel Olacak

En iyi proje:Orhan Gencebay'la Bir Ömür

En iyi remix: Geri Dönüş Olsa - Emre Kınay

En iyi düet: Soğuk Odalar - Emre Aydın & Gülden Mutlu

En iyi enstrümantal albüm: Dönmez Yol - Erkan Oğur

En iyi albüm: Es - Mustafa Ceceli

En iyi kadın şarkıcı: Göksel

En iyi erkek şarkıcı: Mustafa Ceceli

En iyi single: Beni Biraz Böyle Hatırla - Emre Aydın

En iyi şarkı: Türkan - Demet Akalın