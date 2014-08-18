'Türkiye müttefik ama 'dost' değil'

Alman hükümet kaynakları, NATO üyesi Türkiye’nin ABD, Fransa ve İngiltere gibi ‘dost ülke’ olmadığı, bu nedenle dinlemenin ‘makul’ görüldüğünü söyledi.

Der Spiegel haber dergisinin, “Almanya’nın 2009’dan beri Türkiye’yi dinlediği” yönündeki haberinin yankıları devam ediyor. Almanya’da koalisyon hükümetinin büyük ortağı Hıristiyan Demokrat Parti’ye (CDU) geleneksel olarak yakın Frankfurter Allgemeine gazetesine konuşan hükümet kaynakları, iddiaları doğruladı. Ancak yetkililer, Almanya’nın Türkiye’yi dinlemesinin makul olduğunu savundu.

Almanya Şansölyesi Angela Merkel, ABD’nin istihbarat kuruluşu NSA’nın izleme skandalı patlak verdiğinde, “dost ülkelerin birbirini dinlememesi gerektiğini” söylemişti. Alman muhalefeti ve basını, NATO müttefiki olan Türkiye’nin dinlenmesinin bu açıklamaya ile çeliştiğini belirtti.

‘Türk dernekleri kullanılıyor’

Gazeteye konuşan hükümet kaynağı, “Geçtiğimiz yıllarda dost ülkeler dinlenmiyor derken ‘NATO üyeleri’ diye bir ifade kullanmadık. Türkiye, ABD ve Avrupalı müttefiklerimiz Fransa ve İngiltere ile kıyaslanamaz” dedi. Hükümet çevreleri, Türkiye’de olup bitenlerin Almanya’nın güvenliğini yakından ilgilendirdiği için dinlemeyi makul bir faaliyet olarak görüyor. Buna gerekçe olarak ise, Türk hükümetinin Almanya’daki Türk kulüpleri ve dernekleri üzerinden yıllardır siyasi amaçlarını gerçekleştirmeye çalışması, başta PKK olmak üzere Türkiye merkezli sol ve sağ grupların Almanya’daki faaliyetleriyle uyuşturucu kaçakçılığı gibi eylemler gösteriliyor.

Kerry ‘yanlışlıkla’ dinlendi

Alman parlamentosu NSA inceleme komitesinin başındaki Patrick Sensburg ise Türkiye’nin Irak sınırındaki gelişmeleri öğrenmenin önemli olduğunu söyledi. Sensburg, “Burada kendi istihbarat bilgilerimiz ışığında hareket etmek isterim” dedi. CDU Grupbaşkanvekili Andreas Schockenhoff ise “Almanya’da 3 milyon Türk yaşıyor ve PKK gibi örgütler 1993’ten beri terör örgütü olarak kabul ediliyorsa, bunların bağlantıları ve destekleyenlerini takip etmek için her yola başvurulması normaldir” dedi. CDU’lu vekil Armin Schuster de Türkiye’nin jeostratejik açıdan önemi olduğunu ve Almanya’nın güvenliği açısından dinlemenin meşruluğunu savundu.

Spiegel, Alman istihbaratı BND’nin, ABD eski dışişleri bakanı Hillary Clinton ile birlikte dinlediği NATO ülkesinin Türkiye olduğunu iddiasını gündeme taşımıştı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’nin de bir kez dinlediği yazılmıştı. Ancak Clinton ve Kerry, sadece dinlenen ülkelerde bulundukları ya da bu ülkeler ile iletişime geçtikleri için ‘yanlışlıkla’ dinlenmiş ve görüşmelerine dair kayıtlar saklanmayıp derhal silinmişti.

‘PKK’yı Türkiye’ye sorabilirlerdi’

Alman koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sosyal Demokrat Parti’den Hıristiyan Demokratlar’ın aksini işaret eden açıklamalar geldi. Dinleme skandalının kendisini şaşırttığını ifade eden Sosyal Demokrat partili milletvekili Rolf Mützenich ise, “Türk hükümetiyle görüşmeler yoluyla PKK’ya ilişkin bilgiler elde edilebilirdi” açıklamasında bulundu. Mützenich’e göre NATO üyesi bir ülke ile güvene dayalı ilişkiler kurulmalı.

Muhalefet açıklama istiyor

Almanya’da muhalefetteki Sol Parti Eş Başkanı Katja Kipping hükümetten kapsamlı bilgi vermesini talep ederek “BND’nin müttefik ülkelerin hükümet üyelerini dinlediğini hükümet ne zamandan bu yana biliyordu, bunu öğrenmek istiyoruz” dedi. Yeşiller Partisi’nin Eş Başkanı Simone Peter de, “Bir yıldan fazla süre NSA skandalını tartıştıktan sonra bizim gizli servisimizin müttefik bir ülkeye yönelik aktif olarak istihbaratta bulunduğunun ortaya çıkması inanılmaz” dedi.

Türkiye ‘çekirdek’ ülkeler arasında

Frankfurter Allgemeine’nin elde ettiği bilgilere göre, Türkiye BND tarafından izlenen ’çekirdek ülkeler’in başında geliyor. Görev profili ‘İzlenen ülkeler’ kategorisinde bulunan kimi ülkeler hakkında ise dinleme yapılmıyor ve normal yollardan bilgi toplanıyor. Çekirdek ülkeler için hem alan hem de elektronik izleme mevcut. Dinleme faaliyetlerinin uydular aracılığıyla “yakalama/araya girme” yolu ile yapıldığı düşünülüyor.

Şahin: Haksız haber yapan bir dergi

Türkiye’den henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, “Der Spiegel Dergisi, Türkiye ile ilgili hayırlı rüya görmeyen bir dergidir. Özellikle Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili çok haksız haberler yapmış olan bir dergidir. O nedenle onun bu haberini ihtiyatla karşılamak gerekir. Ancak üzerine de ciddiyetle gitmek gerektiği kanaatindeyim” dedi.