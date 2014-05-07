Türkiye 'mutluluk liginde' sonuncu oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) hazırladığı mutluluk ligi sıralamasında göre, 36 sanayileşmiş ülke içinde en mutlusu Avustralya, en mutsuzu da Türkiye.

OECD, 11 değişik kriteri dikkate alarak hazırladığı Daha İyi Yaşam Endeksi, yani mutluluk ligi sıralamasını açıkladı. Gelirin yanı sıra sağlık, eğitim, çevre, seçime katılım, güvenlik ve hayattan memnuniyet gibi kriterleri dikkate alarak hazırlanan listede ilk 3 sırada Avustralya, Norveç veİsveç yer alırken en sonda Yunanistan, Meksika, Türkiye var.

Olumlu duygu az

60 bin kişinin katıldığı çalışmada mutluluğu belirleyen en önemli 3 kriter hayattan memnuniyet, sağlık ve eğitim olarak öne çıktı. OECD raporunda, Türkiye’nin gelir, barınma, hayattan memnuniyet ve iş - özel yaşam dengesi gibi konularda sıkıntı yaşadığı ancak şartların son 20 yıldaki ilerlediği kaydedildi.

En mutlu ülke olan Avustralya’da kişi başı gelir 31 bin doları aşıyor. Halkın yüzde 72’si iş sahibi. OECD’de ortalama gelir 24 bin dolar, ortalama istihdam ise yüzde 65. Avustralyalıların yüzde 82’si ortalama bir günde yaşadıkları olumlu duyguların olumsuzlardan fazla olduğunu söylüyor. Bu oranın OECD ortalaması yüzde 76. Sonuncu olan Türkiye’de ise 2014’te kişi başı gelirin 11 bin doları aşması bekleniyor. Ülkede istihdam oranı yüzde 49. Halkın yüzde 61’i ortalama bir günde yaşadıkları olumlu duyguların olumsuzlardan fazla olduğunu söylüyor.

Türkiye için büyüme tahminini düşürdü

OECD Türkiye’nin bu yılki gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yüzde 3.8’den yüzde 2.8’e indirdi. OECD tarafından dün yayımlanan Ekonomik Görünüm raporunda gelecek yıla ait büyüme tahmini ise kasım ayındaki yüzde 4.1 düzeyinden yüzde 4’e çekildi.

Öte yandan Paris’teki OECD Bakanlar Konseyi toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, “Türkiye gibi birçok ülke, Hindistan, Brezilya ve Endonezya politikalarını düzeltmek noktasında yeni şartlara göre doğru adımları doğru yönde attı. Amerikan ekonomisindeki toparlanmayı iyi buluyorum” dedi.