'Türkiye mutlaka CERN'e üye olmalı'

T24 - Veri ambarı alanında dünya lideri Teradata’nın geleneksel hale getirdiği TeradataDay Etkinliği bu yıl 10 Kasım'da gerçekleştiridi. “Bilgi Teknolojileri ve Evrim” başlığıyla düzenlenen etkinliğe, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN'de İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adına çalışan Kerem Cankoçak da konuşmacı olarak katıldı.



İTÜ Fizik Bölümü öğretim üyelerinden Cankoçak, katılımcılara dünyanın evrimleşme süreci hakkında en son bilgileri aktardı. CERN’de yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Cankoçak, ayrıca Türkiye’nin 50 milyon İsviçre frankı ödeyerek CERN’e üye olması gerektiğini vurgulayarak, “Artık elektronların yönetimindeki elektronik çağda yaşıyoruz. Bu çağı yakalayabilmemiz ve ülkemizde de büyük projelere imza atabilmemiz için, CERN’e üye olmamız şart” dedi.



'Biyo-fizik merkezimiz olmalı'



CERN'e üyeliğinin çok ciddi ekonomik yükümlülükler getirmeyeceğini ileri süren Cankoçak sözlerini şöyle sürdürdü:



“TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) ve hükümet yetkilileri CERN'e üyelik durumunda yılda 50 milyon dolar ödemekten bahsediyorlar. Bu 50 milyon doların da ilk 5 yıl boyunca kademeli olarak büyük kısmı Türkiye'de harcanacak. Hatta ilk yıl neredeyse tamamı Türkiye'de harcanacak. Laboratuvarlar kurulacak. Bu para Türkiye'deki parçacık fizikçilerine aktarılacak. Türkiye'de bir altyapı hazırlanacak.

Türkiye'nin 'Ulusal Biyo-Fizik Merkezi' tarzında merkezlere ihtiyacı var. Ancak bu tip merkezlerin Türkiye'nin bilim politikası doğrultusunda tasarlanıp hayata geçirilmesi gerekmektedir. Böyle bir projede en onemli faktör projenin yaygınlığıdır. Yani salt parçacık fiziği değil, diğer tüm alanları da içine alabilecek, ortak kullanıma müsait olması en onemli kriterdir. Bütün kullanım alanları içinde öncelikli olanlar Moleküler Biyoloji ve Genetik çalışmalarıdır ki, bunlar lazer ışınına ihtiyaç duyar. Bu hızlandırıcı merkezinin en önemli özelliklerinden biri ihtiyaç duyulan yüksek enerjili lazer ışınını verebilecek serbest elektron lazerine sahip olmasıdır.



Diğer yandan, tıpta kullanılan tomografi cihazlarından, her türlü radyasyon dedektörüne kadar, temel bilimsel araştırmaların bir çok teknolojik yan ürünlerinin geliştirilmesine yönelik AR-GE çalışmaları da bu tür bir merkezde yapılabilir.



Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge için kullanan hızlandırıcılar ekonomiye ve teknolojiye büyük faydalar sağlamaktadırlar. Özellikle nano-biyo-teknolojiler gelişmiş lazer sistemleri gerektirdiği için, bu tür merkezler (ABD'deki Stanford Üniversitesi Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi, Almanya'daki Alman Sinkrotron Merkezi, Cenevre'deki CERN gibi) yeni buluşlar ve teknolojiler için şarttır. Bir de hızlandırıcı teknolojisinin bizzat kendisinin ülkeye kazandırılması önemlidir. Zira hızlandırıcı ve dedektör teknolojileri günlük yaşam ve araştırma faaliyetleri için son derece önemlidir.”

“Her şeyi kendimiz üretmeliyiz”



Kerem Cankoçak, bu noktada dikkat edilmesi gereken iki konu olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:



1. Hızlandırıcımızı ve diğer dedektörleri kendimiz yapma yönünde adımlar atmalıyız. Anahtar teslim hızlandırıcı, AR-GE çalışmalarına hiçbir kazanç sağlamaz. Parasını verip ABD'den uzay mekiği satın alsak, uzay teknolojisine sahip olabilir miyiz? Bu teknolojileri kendimiz üretmemiz gerekir.



2. Hızlandırıcıyı çalıştırmak için mutlaka güçlü bir ekip gerekir. Bu ekibin eğitimi, sürekliliği, gelişimi gibi konularda Turkiye'nin imkan ve şartları şu an icin çok eksik görünmektedir. Hatta şu anda Türkiye'de tek bir hızlandırıcı fizikçisi/teknisyeni bile yoktur. Hızlandırıcılar, tıpkı nükleer santrallerde olduğu gibi, kendi başlarına çalışan sistemler değillerdir. Hızlandırıcıyı inşaa ederken, bu ekibi de yetiştirmek gerekmektedir. Bütün bunlar çok uzun vadeli projelerdir ve Türkiye'nin genel bilim politikası içinde yer almalıdır. Ne yazık ki şu anda da bir bilim politikamız yok. Umarım ilerde Türkiye kendine bir bilim politikası saptayacak bağımsız kurumlara sahip olabilir ve bu politikanın içinde de bir hızlandırıcı ve/veya biyo-fizik merkezi yer alabilir.