Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Ruble ile yapılan inşaat işlerinde fiyat belirsizliği oluştu

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın inşaat sektörüne olan etkisi hakkında yaptığı açıklamada, “Rusya’da hala devam eden 20-22 milyar dolarlık inşaatlarımız var. Rus bankalarından kredi kullananların faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 20’ye yükseldi. Ruble ile yapılan inşaat işlerinde fiyat belirsizliği oluştu.” dedi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın bu ülkelerde inşaat projeleri yürüten Türk firmalarına olan etkisini değerlendirdi.

Eren, Rusya ve Ukrayna'da iş yapan müteahhitlerin son durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Rusya’da çok büyük bir potansiyelimiz var. Tüm dünyada yaptığımız işlerin yüzde 20’sinden fazlasını Rusya’da yapıyoruz. Rusya’da hala devam eden 20-22 milyar dolarlık işlerimiz var.

Avrupa Birliği’nin yasaklamaları sebebiyle Avrupalı firmalar yatırımlarını durdurdular. İkinci bir sorunumuz, devam eden projelerde rubleyle yapılan projeler var. Bir anda rublede görülen devalüasyon sebebiyle firmalarımız Rusya’daki iş verenlerle görüşmeye başladılar. Rus bankalarından kredi kullananların faiz oranı yüzde 9’dan yüzde 20’ye yükseldi. Ruble ile yapılan inşaat işlerinde fiyat belirsizliği oluştu.”