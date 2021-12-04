Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı: Konut fiyatları yüzde 50 artacak

İnşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100’ün üzerinde arttığını söyleyen Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren “Maliyet artışlarına bir formül bulunamazsa korkarım ki gelecek sene konut satış fiyatları, bu seneye göre en az yüzde 50-60 daha pahalı olacaktır” dedi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; TMB Başkanı Erdal Eren, devlet mülkiyetindeki arazilerin daha düşük fiyatlara inşaat sektörüne verilmesi önerisinde bulundu. İnşaat malzemelerinde pandeminin başından ekim ayının sonuna kadar fiyatların yüzde 100’ün üzerinde arttığına dikkat çeken Eren, konut üreticisi müteahhitlerin maliyetleri fiyatlarına yansıtmak veya kârlarından fedakârlık ederek satabilecekleri konut fiyatları oluşturmak konusunda ikilemde olduklarını söyledi. Müteahhitlerin konut fiyatlarını maliyetler oranında yükselttiğinde, vatandaşın alım potansiyelinin düştüğünü belirten Eren “Bu zorluk, geçtiğimiz yıldan bu yana işleri yavaşlatmak ve yeni projelere başlayamamak şeklinde bir sorun hâline gelmiş durumda. Yeni konut veya uygun maliyetli konutlar pazara verilemediği için konut fiyatlarının hem alış hem de kiralama fiyatları spekülasyon seviyesinde, toplumu rahatsız eden boyutlara gelmiş durumda” diye konuştu.