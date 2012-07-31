T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Türkiye Müslümanları yeteri kadar medenî Müslüman olsalardı şeytanî tesettür olmazdı'

Tesettürün 'Şer'î tesettür, şeytanî tesettür' olarak ikiye ayrıldığını yazan Eygi, 'bugün ülkemizde şeytanî tesettür bir sektör haline gelmiştir' yorumunda bulundu

31 Temmuz 2012 16:47

Mehmet Şevket Eygi

(Milli Gazete, 31 Temmuz 2012)

 

Şeytanî Tesettür

 

Tesettür ikiye ayrılır: Şer'î tesettür, şeytanî tesettür. Şer'î tesettür fıkıh kitaplarımızda yazılıdır. Merhum şehid İskilipli Âtıf efendinin bu konuda güzel ve çok faydalı bir kitapçığı vardır.

Şer'î tesettürün özellikleri nelerdir:

1. Yabancı erkeklerin şehvetli bakışlarını ve dikkatlerini üzerine çekmez.

2. Vücud hatlarını gizler.

3. İslam kadınlarını yükseltir.

4. Zarif ve güzeldir.

5. Sadedir, ucuza mal olur.

Şeytanî tesettürün özellikleri:

1. Şehvetli bakışları açık kadın ve kızlardan daha fazla çeker.

2. Dardır, vücut hatlarını gösterir.

3. Alaca bulaca, göze batıcı renklerledir.

4. Çok masraflıdır, israfa sebep olur, israf ise haramdır.

5. Rüküştür.

Bugün ülkemizde şeytanî tesettür bir sektör haline gelmiştir ve yekun olarak büyük paralar dönmektedir. Şeytanî tesettür israfa yol açtığı için haramdır.

Kur'ana, Sünnete, fıkha uygun şer'î tesettür farzdır; şeytanî tesettür haramdır.

Türkiye Müslümanları yeteri kadar medenî Müslüman olsalardı şeytanî tesettür olmazdı.

Şu rezalete bakınız:

Tesettür defilesi yapılıyor... Birkaç gün önce bikini mayo modelleri teşhir eden mankenler kiralanmış, sözde tesettür kıyafetleri sergileniyor...

Ortada podyum... Hoparlörlerle 120 desibel şiddetinde rock müziği... Podyumun iki tarafından gözleri fıldır fıldır erkekler, açık kadınlar, sözde tesettürlü kadınlar, gazeteciler, fotografçılar, kameramanlar... Mankenler podyuma çıkıyor. Topuklarıyla yerlere rap rap rap basarak salına salına yürüyor...

Yahu böyle tesettür olur mu?

Bunlar Kur'ana, Sünnete, Şeriata tamamen aykırı şeylerdir.

Maalesef Türkiye İslamcıları tesettürün de cılkını çıkartmışlardır.

ETİKETLER

tesettürşeytani tesettürmehmet şevket eygiislam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24