Mehmet Şevket Eygi

(Milli Gazete, 31 Temmuz 2012)

Şeytanî Tesettür

Tesettür ikiye ayrılır: Şer'î tesettür, şeytanî tesettür. Şer'î tesettür fıkıh kitaplarımızda yazılıdır. Merhum şehid İskilipli Âtıf efendinin bu konuda güzel ve çok faydalı bir kitapçığı vardır.

Şer'î tesettürün özellikleri nelerdir:

1. Yabancı erkeklerin şehvetli bakışlarını ve dikkatlerini üzerine çekmez.

2. Vücud hatlarını gizler.

3. İslam kadınlarını yükseltir.

4. Zarif ve güzeldir.

5. Sadedir, ucuza mal olur.

Şeytanî tesettürün özellikleri:

1. Şehvetli bakışları açık kadın ve kızlardan daha fazla çeker.

2. Dardır, vücut hatlarını gösterir.

3. Alaca bulaca, göze batıcı renklerledir.

4. Çok masraflıdır, israfa sebep olur, israf ise haramdır.

5. Rüküştür.

Bugün ülkemizde şeytanî tesettür bir sektör haline gelmiştir ve yekun olarak büyük paralar dönmektedir. Şeytanî tesettür israfa yol açtığı için haramdır.

Kur'ana, Sünnete, fıkha uygun şer'î tesettür farzdır; şeytanî tesettür haramdır.

Türkiye Müslümanları yeteri kadar medenî Müslüman olsalardı şeytanî tesettür olmazdı.

Şu rezalete bakınız:

Tesettür defilesi yapılıyor... Birkaç gün önce bikini mayo modelleri teşhir eden mankenler kiralanmış, sözde tesettür kıyafetleri sergileniyor...

Ortada podyum... Hoparlörlerle 120 desibel şiddetinde rock müziği... Podyumun iki tarafından gözleri fıldır fıldır erkekler, açık kadınlar, sözde tesettürlü kadınlar, gazeteciler, fotografçılar, kameramanlar... Mankenler podyuma çıkıyor. Topuklarıyla yerlere rap rap rap basarak salına salına yürüyor...

Yahu böyle tesettür olur mu?

Bunlar Kur'ana, Sünnete, Şeriata tamamen aykırı şeylerdir.

Maalesef Türkiye İslamcıları tesettürün de cılkını çıkartmışlardır.