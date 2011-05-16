-TÜRKİYE MÜSABAKAYI 9 ALTINLA TAMAMLADI ANKARA (A.A) - 15.05.2011 - Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen ''14. Uluslararası Gençler Serbest 'Şampiyonlar' Güreş Turnuvası'' sona erdi. Türkiye, turnuvayı 9 altın, 13 gümüş ve 21 bronz madalya ile tamamladı. Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada 15 ülkeden 88'i bayan 323 güreşçi mücadele etti. Türk sporcular grekoromen stilde 4 altın ile 5'er gümüş ve bronz madalya kazanırken, serbest stilde ise 4 altın, 7 gümüş ve 11 bronz madalya elde etti. Bayanlarda ise birer altın ve gümüş ile 5 bronz madalya kazandı. Türkiye, takım sıralamasında grekoromen ve serbest stilde ilk sırada yer alırken, bayanlarda ise Rusya'nın ardından ikinci sırada kaldı.