Türkiye Motosiklet şampiyonası ikinci ayağı başladı

Türkiye Motosiklet Pist Şampiyonası ve Super Moto'nun ikinci ayağı Körfez Pisti'nde başladı. Yarışlar geçen yıl deneme sürüşü sırasında yaşamını yitiren Sinan Sofuoğlu anısına yapılıyor.



Körfez Pisti'nde serbest antrenman ardından sıralama turlarıtamamlandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonu Kupası'nda yer alan klasmanlarda Super Moto A birincisi Şakir Şenkalaycı olurken, ikinci Ata Nurcan oldu. Super Moto B grubunda ise Yasin Işık birinci, Hamdi Sargın ikinciliği elde etti.



85 cc'de birinciliği Kaancan Bozkurt, ikinciliği Mehmet Çelik kazandı.



65 cc'de ise ilk iki sıra Asrin Rodi Pak ve Yunus Taşhan'dan oluştu.



Dereceye girenlere kupalarını Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Süleyman Memnun verdi.



Yarışlar yarın devam edecek.

