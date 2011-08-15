Türkiye, Mısır'ın en büyük ihalesini aldı

T24 - Mısır'daki ayaklanmalardan sonra yapılan ilk büyük ihaleyi Türkiye'den Limak kazandı.





Mısır'da 25 Ocak halk ayaklanmasının ardından yapılan en büyük ihaleyi, Türkiye'den Limak Firması 387 milyon dolarlık teklifi ile aldı.



Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Limak ile Kahire Havalimanı Şirketi arasında, 3 no'lu terminalin yıllık yolcu kapasitesinin yükseltilmesi, pistlerin A380 uçaklarına hizmet verebilmesi için genişletilmesi ve ilave tesislerin yapılmasını kapsayan proje imzalandı.



Limak'ın ihaleye girerken Mısır'a verdiği 387 milyon dolarlık teklifin, ihaleye katılan şirketler tarafından verilen en düşük teklif olduğu öğrenildi.



Dünya Bankasının kredi sağladığı projeye, teminat mektubunun verilmesi için 31 Ağustos tarihi son gün olarak belirlendi.



Kahire Uluslararası Havalanı 3 no'lu terminalinin yıllık yolcu kapasitesinin 3,5 milyondan 7,5 milyona çıkarılması ve pistlerin genişletilmesi kısımlarını içeren projenin inşaatının 31 Ocak 2012 yılında başlayarak 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.



Proje, 340 bin metrekarelik alanda apron, taksi yolu ve bağlantı yollarının yapımını, 3 no;lu terminale entegre edilecek yeni terminal ve otel ile yeni bir iskele bloğu inşasını kapsayacak.



Ayrıca projenin içerisinde yaklaşık 168 bin metrekarelik kapalı alan inşaatının gerçekleştirilmesinin yanı sıra, saatte 4 bin 400 bagaj kapasiteli handling sisteminin de yer alacağı kaydedildi.